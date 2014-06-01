Что предлагает «Сибнефтемаш»?

Если вы перейдете на сайт http://www.sibneftemash.ru/, то сможете познакомиться с компанией «Сбинефтемаш», которая работает в г. Тюмень. Она предлагает своим клиентам немало востребованных услуг. Некоторые из них востребованы среди предприятий, которые создают цемент либо используют его. Специалисты осознают сложности, что связаны с хранением такого стройматериала.

Что происходит, когда условия хранения неправильные? В таком случае меняется марка, а это становится причиной двух проблем:

ухудшение свойств, что были заявлены изначально

снижение стоимости

Цемент очень требователен к уровню влажности вокруг себя, воду он может поглощать без особых проблем. В случае хранения стройматериала либо его перевозки происходит самоуплотнение. Огромную роль играет и распыляемость, из-за нее теряется до 15% стройматериала, а здоровье персонала, который занимается обслуживанием складов, ухудшается. Вот почему к помещениям, где хранят цемент, предъявлены высокие требования.

Склады цемента создаются под каждого клиента, при этом учитываются особенности расположения, а также климатические условия. Обязательно нужно помнить о производительность погрузки/разгрузки, о степени автоматизации, об используемой рецептуре.

«Сибнефтемаш» специализируется на создании цементных складов почти два десятилетия. Это позволило экспертам накопить немалый опыт в сфере проектирования. Специалисты согласовывают с каждым клиентом ТЗ, а также занимаются выполнением пусконаладочных работ. Персонал быстро научится работать с оборудованием.

«Сибнефтемаш» предлагает своим заказчикам напорные цементные склады. В состав комплекса входят силосы приема и хранения, взвешивания, а также приготовления сухих смесей. Чтобы избавиться от примесей, используют магистральные фильтры. За работу комплекса отвечает контейнерный блок-компрессор.

Некоторые компании попросту не могут пользоваться стационарными цементными складами. В подобных ситуациях возможно использование мобильного комплекса. В его состав входит ЦТ-40 и комплекс типа «МК».

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