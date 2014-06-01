Обратный осмос: основные характеристики и принцип работы

Качество воды из-под крана нередко вызывает немало вопросов. Порой проблем так много (мусор, хлор, излишняя жесткость и т.д), что справиться с очисткой может только система обратного осмоса. Но далеко не всем понятно, что это такое и чем такой водоочиститель отличается от других. Об этом в нашей статье.

Принцип работы

Обратный осмос - процесс, в котором, жидкость под давлением проходит через полупроницаемую мембрану и становится менее концентрированной. При этом через поры мембраны проходят молекулы воды и некоторые газы, а все остальные растворенные в жидкости вещества сливаются в канализацию.

Несмотря на то, что впервые такой способ очистки использовали древние греки, промышленное применение обратного осмоса началось только в семидесятые годы двадцатого века. Со временем на рынке появились и обратноосмотические фильтры для бытового применения.

Конструкция фильтра

Классический фильтр состоит из блока с пятью фильтроэлементами и накопительного бака. Первые три – картриджи предварительной фильтрации (механическая очистка и сорбция), затем идет полупроницаемая мембрана и угольный постфильтр для кондиционирования воды после бака.

Дополнить систему можно минерализатором, pH-корректором и другими картриджами. Здесь все зависит от вашего желания и бюджета. Но как правило классической версии более чем достаточно.

Накопительный бак – это герметичная емкость для хранения очищенной воды. Могут быть пластиковыми или металлическими. Чем мощнее мембрана, тем быстрее гидроаккумулятор будет заполняться. В идеале, бак на 12 литров будет полон через полтора – два часа.

Есть фильтры без бака. Они работают при более низком давлении – 2 атмосферы против 3 – но и скорость очистки у них ниже.

Размещать системы лучше всего в шкафчике под мойкой. Размер классического фильтра (без учета бака) - 400x420x140 мм.

Основные характеристики

Перед тем как остановить свой выбор на RО, стоит изучить несколько цифр:

скорость фильтрации (зависит от давления и мембраны) – от 190 до 1135 л/сут;

работает при давлении от 3 атм;

средний срок службы картриджей – от 6 до 12 мес, а вот мембрана проработает от 2 до 4 лет;

чистку накопительного бака нужно проводить раз в 3-5 лет;

проверять давление в гидроаккумуляторе дважды в год;

на один литр чистой воды приходится до 4 литров концентрата;

обратный осмос очищает воду на 99%.

Если давление на входе меньше трех атмосфер, то нужно установить специальный насос.

Посмотреть фильтры обратного осмоса и выбрать свой можно на сайте filter-water.by

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