Обратный осмос: основные характеристики и принцип работы

Качество воды из-под крана нередко вызывает немало вопросов. Порой проблем так много (мусор, хлор, излишняя жесткость и т.д), что справиться с очисткой может только система обратного осмоса. Но далеко не всем понятно, что это такое и чем такой водоочиститель отличается от других. Об этом в нашей статье.
Обратный осмос - процесс, в котором, жидкость под давлением проходит через полупроницаемую мембрану и становится менее концентрированной. При этом через поры мембраны проходят молекулы воды и некоторые газы, а все остальные растворенные в жидкости вещества сливаются в канализацию.
Несмотря на то, что впервые такой способ очистки использовали древние греки, промышленное применение обратного осмоса началось только в семидесятые годы двадцатого века. Со временем на рынке появились и обратноосмотические фильтры для бытового применения.
Классический фильтр состоит из блока с пятью фильтроэлементами и накопительного бака. Первые три – картриджи предварительной фильтрации (механическая очистка и сорбция), затем идет полупроницаемая мембрана и угольный постфильтр для кондиционирования воды после бака.
Дополнить систему можно минерализатором, pH-корректором и другими картриджами. Здесь все зависит от вашего желания и бюджета. Но как правило классической версии более чем достаточно.
Накопительный бак – это герметичная емкость для хранения очищенной воды. Могут быть пластиковыми или металлическими. Чем мощнее мембрана, тем быстрее гидроаккумулятор будет заполняться. В идеале, бак на 12 литров будет полон через полтора – два часа.
Есть фильтры без бака. Они работают при более низком давлении – 2 атмосферы против 3 – но и скорость очистки у них ниже.
Размещать системы лучше всего в шкафчике под мойкой. Размер классического фильтра (без учета бака) - 400x420x140 мм.
Перед тем как остановить свой выбор на RО, стоит изучить несколько цифр:
Если давление на входе меньше трех атмосфер, то нужно установить специальный насос.
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