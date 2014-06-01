Как восстановить данные с диска?

Сегодня на жестких дисках хранится немыслимый объем данных. Большая часть информации зачастую не несет критической важности, так как она продублирована в нескольких местах. Но некоторые файлы существуют в единственном экземпляре, поэтому их потеря очень существенна. Конечно, всегда стоит иметь резервную копию, но большинство людей задумываются над этим уже после того, как случилась беда.
Если требуется восстановить данные с жесткого диска, то по ссылке hard drive data recovery software можно найти подробную информацию по данному вопросу. Самое главное – не предпринимать никаких действий самостоятельно, так как это с большой долей вероятности приведет к усугублению ситуации. Лучше отключить диск от компьютера и отправиться к профессионалам.
Восстановить можно, как удаленную информацию, так и данные с «посыпавшегося» диска. Некоторые файлы могут быть утеряны в том случае, если она окажутся на секторе, который физически больше не существует. Но большую часть данных зачастую удается спасти. По времени процедура может занять несколько суток, но спешить в любом случае нельзя, поскольку это приведет к плачевным последствиям.
Стоимость восстановления будет зависеть от сложности ситуации, поэтому обсуждается с человеком отдельно. Оплата в большинстве фирм производится уже по факту восстановления информации, так что клиент ничем не рискует. Современные методики позволяют добиваться успеха с высокой вероятностью, поэтому важно обращаться именно к квалифицированным специалистам.