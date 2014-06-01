Как восстановить данные с диска?

Сегодня на жестких дисках хранится немыслимый объем данных. Большая часть информации зачастую не несет критической важности, так как она продублирована в нескольких местах. Но некоторые файлы существуют в единственном экземпляре, поэтому их потеря очень существенна. Конечно, всегда стоит иметь резервную копию, но большинство людей задумываются над этим уже после того, как случилась беда.

Куда обращаться за восстановлением данных?

Если требуется восстановить данные с жесткого диска, то по ссылке hard drive data recovery software можно найти подробную информацию по данному вопросу. Самое главное – не предпринимать никаких действий самостоятельно, так как это с большой долей вероятности приведет к усугублению ситуации. Лучше отключить диск от компьютера и отправиться к профессионалам.

Восстановить можно, как удаленную информацию, так и данные с «посыпавшегося» диска. Некоторые файлы могут быть утеряны в том случае, если она окажутся на секторе, который физически больше не существует. Но большую часть данных зачастую удается спасти. По времени процедура может занять несколько суток, но спешить в любом случае нельзя, поскольку это приведет к плачевным последствиям.

Стоимость восстановления будет зависеть от сложности ситуации, поэтому обсуждается с человеком отдельно. Оплата в большинстве фирм производится уже по факту восстановления информации, так что клиент ничем не рискует. Современные методики позволяют добиваться успеха с высокой вероятностью, поэтому важно обращаться именно к квалифицированным специалистам.

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