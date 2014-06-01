В первом полугодии 2018 года предприятия корпорации Петрочина по переработке и химической промышленности встали на рыночные и эффективные принципы, активно оптимизировав производственные операции, рационально контролировав технологические нагрузки и научное время проведения осмотра и технического обслуживания оборудования для обеспечения безопасной и бесперебойной работы. Была поставлена цель - усилить рыночную ориентацию, оптимизировать распределение ресурсов и структуру продукта, увеличить производство высокоэффективных продуктов и достичь хорошего исторического уровня многих технических и экономических показателей. Компания достигла следующих показателей - переработка сырой нефти 500 млн баррелей, рост на 0,2%, производство рафинированной нефти 45,994 млн тонн, рост на 1,9%. В первом полугодии 2018 года операции по переработке и химической промышленности принесли убытки в размере 3,435 млрд юаней, что составляет значительную годовую потерю в 12,426 млрд юаней. Среди них перерабатывающий бизнес превратил убытки в прибыль, получив операционную прибыль в размере 4,355 млрд. Юаней, увеличившись на 12,124 млрд. Юаней, операционный убыток от химической промышленности составил 7,790 млрд. Юаней, а годовой убыток составил 302 млн. Юаней.
Ситуация в розничном торговом бизнесе нефтепродуктами тоже не оставляла лучшего. В первом полугодии 2018 года бизнес на внутреннем рынке компании столкнулся с неблагоприятной ситуацией снижения спроса на нефтепродукты: бизнес по продажам компании укрепил связи между производством и продажами, улучшил управление запасами и стремился оптимизировать структуру продаж, выделив эффективные рыночные ресурсы, высококачественный бензин и авиационный керосин. Такие высокоэффективные продажи продукции быстро росли. Продолжалось углубление управления, наращивание усилий по развитию сети и постоянному расширению возможности продажи терминалов. Международные торговые компании активно исследуют зарубежные рынки, стремятся усилить влияние на рынке, эффективно контролировать рыночные риски и финансовые риски, и постоянно повышает операционную эффективность и прибыльность. Это явление продолжает расти в масштабе и эффективности.
В первом полугодии 2018 года общий объем продаж на внутреннем рынке и в международной торговле достиг 8,146 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 137,6%.
Природный газ и трубопроводный бизнес продолжают играть важную роль в списке продуктов. В первой половине 2018 года компания, занимающаяся добычей природного газа и трубопроводов, оптимизировала хранение, транспортировку и сбыт, эффективно уравновешивая отечественный газ собственного производства и импортируемые газовые ресурсы, укрепляя маркетинг, оптимизируя структуру газа, и выделяя такие ключевые области, как дельта реки Янцзы, дельта реки Чжуцзян и Бохай. Повышать рыночную цену на месте, повышать эффективность продаж природного газа, научно организовывать транспортировку нефти и газа, увеличивать эксплуатационную нагрузку трубопровода и повышать эффективность транспортировки и потребления, упорядоченно содействовать строительству ключевых трубопроводов и хранилищ газа, а также западного участка третьей линии газопровода Западно-Восточного газопровода, Нефтепродуктопроводы Хоххот-Баотоу-Ордос и Цзилинь-Чанчунь были успешно введены в эксплуатацию.
В первом полугодии 2018 года операционная прибыль компании по добыче природного газа и трубопроводов достигла 4,083 млрд. Юаней, исключая влияние чистой прибыли некоторых трубопроводов и ее бизнес-вклад в аналогичном периоде прошлого года, которая увеличилась на 7,023 млрд. Юаней. В первом полугодии 2018 года продажи импортируемого газа и СПГ сократились на 3,162 млрд юаней. Нельзя не отметить тесное сотрудничество компании с российскими производителями. Имея множество крупных проектов в России, Петрочина активно пользуется услугами местных производителей нефтегазового оборудования, таких как российская компания Айрон-Системс. Её основная продукция - контейнерные АЗС, модульные заправщики , карточная система учета стали незаменимыми при разработке новых месторождений.