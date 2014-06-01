Устанавливаем корпоративную связь

Современная связь доступна повсеместно. И, пожалуй, решающую роль в этом сыграли инновационные технологии и развитие Интернета.

Ни для кого не станет открытием информация о том, что благодаря телефонной связи осуществляется общение как личного характера, так и делового направления. Однако, ввиду большого количества различных мобильных операторов стоимость таких звонков бывает довольно высокой. Решить подобную проблему поможет корпоративная телефонная связь, поскольку ее внедрение в вашей компании не будет сопровождаться большими финансовыми затратами и т. д. Вы можете выгодно подключить городской номер в «KataTelecom».

Преимущества

Использование такого рода связи даст вам массу преимуществ, поскольку позволит одновременно производить очень большое количество звонков.

Также вам не потребуется покупать никакого дополнительного оборудования, поскольку корпоративная телефонная связь по своей сути является уникальным изобретением человечества в наше время.

Еще одним преимуществом корпоративной связи является то, что вам не нужно будет менять программы на ваших телефонных аппаратах, чтобы посредством нажатия лишь одной кнопки у вас была возможность для междугородной или даже международной связи.

Кроме того, вам будет предоставлена памятка, на которой четко будут расписаны все инструкции в подробной форме о том как пользоваться связью, и как позвонить в любую точку земного шара. Что очень удобно, поскольку экономит ваше время, которое вы бы потратили на наведение справок о порядке набора номеров.

Данный вид связи отличается дешевыми тарифами и имеет массу преимуществ.

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