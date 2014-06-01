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      • Устанавливаем корпоративную связь

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:39
      (голосов: 0)

      Современная связь доступна повсеместно. И, пожалуй, решающую роль в этом сыграли инновационные технологии и развитие Интернета.

      Ни для кого не станет открытием информация о том, что благодаря телефонной связи осуществляется общение как личного характера, так и делового направления. Однако, ввиду большого количества различных мобильных операторов стоимость таких звонков бывает довольно высокой. Решить подобную проблему поможет корпоративная телефонная связь, поскольку ее внедрение в вашей компании не будет сопровождаться большими финансовыми затратами и т. д. Вы можете выгодно подключить городской номер в «KataTelecom».

      Преимущества

      • Использование такого рода связи даст вам массу преимуществ, поскольку позволит одновременно производить очень большое количество звонков.
      • Также вам не потребуется покупать никакого дополнительного оборудования, поскольку корпоративная телефонная связь по своей сути является уникальным изобретением человечества в наше время.
      • Еще одним преимуществом корпоративной связи является то, что вам не нужно будет менять программы на ваших телефонных аппаратах, чтобы посредством нажатия лишь одной кнопки у вас была возможность для междугородной или даже международной связи.
      • Кроме того, вам будет предоставлена памятка, на которой четко будут расписаны все инструкции в подробной форме о том как пользоваться связью, и как позвонить в любую точку земного шара. Что очень удобно, поскольку экономит ваше время, которое вы бы потратили на наведение справок о порядке набора номеров.

      Данный вид связи отличается дешевыми тарифами и имеет массу преимуществ.



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