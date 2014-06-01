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      • Покупаем котят правильно

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 18:03
      (голосов: 0)

      Планируете купить милого, пушистого и что немаловажно здорового домашнего питомца? А может, решили продать или просто отдать в хорошие руки котят? И в том, и в другом случае рекомендуем пройти по этой ссылке www.sankt-peterburg.xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn--p1ai/Zhivotnye-pticy-ryby-korm-tovary-dlya-zhivotnyh/Zhivotnye/Koshki/ – кошки в городе Санкт-Петербурге, благодаря этому ресурсу продаются и покупаются быстро. Это и неудивительно, ведь доска объявлений сельхозпортал.рф очень популярна и свои объявления здесь публикуют любители домашних животных со всей страны.

      Преимущества покупки на сельхозпортал.рф

      В настоящее время нет дефицита домашних животных, например породистых кошек можно купить в зоомагазинах, на специализированных рынках и через клубы любителей той или иной породы. Но, благодаря рекомендованной доске объявлений, тех же животных можно приобрести дешевле, чем в магазине. Опять же, из-за большого числа объявлений, тут можно найти что угодно, начиная с беспородных котят и оканчивая породистыми животными.

      Как не ошибиться, покупая с рук

      Допустим вы нашли подходящее объявление и осталось купить животное, так чтобы об этом потом не пожалеть. Прежде всего, ищем продавцов, живущих неподалеку. Бывает так, что человек, выехав по объявлению в другой город покупает животное, даже если им недоволен – не зря же ехал. Если животное продают неподалеку не будет жаль времени, потраченного на осмотр.

      Не покупаем нервных агрессивных животных. Если животное изначально плохо вас воспринимает, это говорит, либо о возможных расстройствах, либо о том, что вы друг другу не подходите. И в том и другом случае не стоит надеяться на то, что со временем что-либо изменится.

      Осматриваем место содержания животного. Если миски из-под корма и лоток грязные, вероятно, что разводчик не уделял достаточно времени для ухода за животными, а потому не стоит исключать вероятность наличия паразитов и инфекционных заболеваний.

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