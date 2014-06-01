Холодильные шкафы для хранения продуктов

Практически все сферы обслуживания населения, которые задействованы в предоставлении услуг общепита или поставки продуктов питания, должны обязательно иметь в своём «арсенале» холодильный шкаф, обеспечивающий оптимальный температурный режим хранения. Без данного оборудования немыслима торговля продуктами питания, особенно категории молочных, мясных и других быстропортящихся продуктовых групп. Холодильный шкаф Капри – это наиболее яркий пример высокотехнологичного оборудования, который объединил два наиболее весомых критерия – демонстрацию товаров и безопасное хранение. Однако для узкоспециализированного назначения, предусмотрен холодильный шкаф ШХ с распашными дверями, отлично выполняющий основную функцию, но с увеличенным внутренним пространством и сниженным энергопотреблением, что немаловажно для беспрерывной эксплуатации в промышленном использовании.

Особенности данного оборудования

Основное отличие данной разновидности холодильного оборудования – мобильность и компактность. Стеклянный холодильный шкаф отличный тому пример. Его легко можно переустанавливать при необходимости, просто и оперативно перезагружать, а также поддерживать опрятный внешний вид и гигиеничность внутреннего пространства. Холодильный шкаф со стеклянной дверью отлично выполняет функцию хранения при одновременной демонстрации определённой товарной группы, что весьма удобно для покупателей или сотрудников общепита. Процесс охлаждения полностью автоматизирован, поэтому предварительно можно задать определённый температурный режим, способствующий максимальной сохранности продуктов питания. Если вы хотите выбрать модель с повышенными параметрами мощности и внутреннего объёма, оптимальный вариант - холодильный шкаф купе. Повышенные критерии загрузки, позволят вам легко поместить для хранения большое количество товаров, а простое обслуживание – свободный и быстрый доступ!

Что мы можем предложить

Если вы хотите холодильный шкаф купить и установить в магазине, вам лучше обратить внимание на такие характеристики как – рабочий температурный режим (низкотемпературный, среднетемпературный диапазон), создающий оптимальные условия для конкретной товарной продуктовой группы. Это весомый аспект, который разрабатывается специально, поэтому стоит заранее указывать менеджерам, что вы будете хранить в данном оборудовании. Каждый холодильный шкаф Polair, представленный в нашем каталоге – это уникальная модель высокого качества, изготовленная из нержавеющих материалов. Этот критерий обеспечивает максимальные сроки эксплуатации, ведь отсутствие коррозии и стойкость к механическим повреждениям – ключевые критерии всего модельного ряда! Выбирая продукцию данного производителя, вы становитесь обладателем самого эффективного и рационального холодильного оборудования!

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