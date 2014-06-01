Арендуем микроавтобус

Хотя, казалось бы, что нет ничего проще, чем аренда микроавтобуса, есть несколько важных элементов, на которые следует обратить внимание перед подписанием договора.

Проверьте, прежде чем подписать

Раз уж многие покупатели авто доходят до того, что тестируют новые толщиномеры на лакокрасочном покрытии, тем более мы не можем себе позволить быть безразличными к состоянию транспортного средства, за рулем которого мы намерены проехать, по крайней мере, несколько десятков километров.

Обращайтесь в авторитетные компании, например, Weekend-sochi предлагает арендовать микроавтобусы в Сочи (Адлер, Красная Поляна). Изучить автопарк компании, рассмотреть микроавтобусы, минивены и другой транспорт вы можете, посетив сайт.

Специалисты советуют, на что мы должны обратить внимание при подписании сделки об аренде автомобиля:

соблюдение заказа - если ранее вы заказали конкретную модель микроавтобуса, убедитесь, что параметры, описанные в объявлении (тип и мощность двигателя, тип снаряжения, оборудование) согласуется с фактами;

механическое состояние - убедитесь, что нет протеканий под кузовом, уровень масла достаточен, все оборудование (электрические стеклоподъемники и зеркала, вентиляция, радио) работают должным образом;

состояние кузова - посмотрите, нет ли складок или царапин, их лучше сразу фотографировать, это послужит основой, чтобы избежать возможных претензий;

состояние интерьера - здесь надо зафиксировать любые повреждения, потертости или пятна.

Обязательное оборудование - в соответствии с буквой закона, каждый микровавтобус должен быть оборудованы огнетушителями и треугольником.

Основное техническое оборудование - запасное колесо, домкрат и ключ или, по крайней мере, ремонтный комплект для колес.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.