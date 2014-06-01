Арендуем микроавтобус

Хотя, казалось бы, что нет ничего проще, чем аренда микроавтобуса, есть несколько важных элементов, на которые следует обратить внимание перед подписанием договора.
Раз уж многие покупатели авто доходят до того, что тестируют новые толщиномеры на лакокрасочном покрытии, тем более мы не можем себе позволить быть безразличными к состоянию транспортного средства, за рулем которого мы намерены проехать, по крайней мере, несколько десятков километров.
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Специалисты советуют, на что мы должны обратить внимание при подписании сделки об аренде автомобиля:
Обязательное оборудование - в соответствии с буквой закона, каждый микровавтобус должен быть оборудованы огнетушителями и треугольником.
Основное техническое оборудование - запасное колесо, домкрат и ключ или, по крайней мере, ремонтный комплект для колес.File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.