Вас интересуют трубы из стали?

Качественная труба из стали 12Х18Н10Т бесшовная создается согласно ГОСТу 9941-81. Такие изделия пользуются огромным спросом. Чем можно объяснить популярность продукции, что создается из нержавейки? Главная особенность – это универсальность характеристик.

Подобная продукция активно используется, когда необходимо решить немало задач, которые имеют отношение к транспортировке газов, жидкостей. Особые свойства, которые есть у стали, позволяют успешно использовать готовую продукцию при постоянно высокой температуре, давлении. Долгий контакт с агрессивными веществами не станет проблемой. И первоначальные характеристики не будут утрачены.

Разновидности стальных бесшовных труб

Под требования, которые прописаны в ГОСТе 9941-81, попадает продукция 12Х18Н10Т, а также бесшовные изделия, что созданы методом теплого, холодного деформирования при использовании иных марок нержавейки.

Наружный диаметр подобных труб не может быть более 27,3 см. Толщина стенки составляет 0,2-22 мм. Требования, что указаны в ГОСТ 9941-81, затрагивают геометрию бесшовных труб, а также технические характеристики. Длина труб, что передаются потребителям либо на склад, оговорена ГОСТом. При стандартном исполнении речь идет о 4-7 м, однако госстандарт допускает и продажу продукции немерной длины.

Геометрические параметры такой продукции связаны с предельным отклонение толщины стенок. В соответствующем ГОСте определяется допустимая кривизна проката.

Для бесшовных конструкций, которые созданы из нержавейки и имеют наружный диаметр не более 15 мм, толщина стенки составляет максимум 0,5 мм. Допустимая кривизна в этом случае не оговорена в ГОСТе. Однако важное требование все же есть: важно, чтобы на поверхности отсутствовали резкие перегибы.

Концы обрезаются под 90о. Когда выполнена обрезка, происходит зачистка от заусениц. Когда проходит зачистка, на поверхности продукции могут образоваться шероховатости. В некоторых случаях потребители просят, чтобы на концах была особая фаска для сварочных работ. Толщина стенки такого проката составляет более 0,5 см.

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