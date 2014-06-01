Как связаться с «Сетелем банком»?

Клиенты любого банка часто сталкиваются с необходимостью оперативно выяснить определенные моменты сотрудничества. Это может потребоваться, когда не проходит какой-либо платеж по причине установленного лимита или не получается использовать карту за границей. На сегодняшний день есть большое количество каналов связи, поэтому каждый сможет выбрать для себя оптимальный вариант. Самое главное, чтобы клиенту было удобно пользоваться любой возможностью, так как от этого зависит общее отношение к конторе и ее рейтинг среди потребителей. Интернет является универсальным источником для связи, поскольку он не имеет региональных ограничений. Так что онлайновая поддержка должна присутствовать в обязательном порядке, причем желательно сделать ее круглосуточной.

Какие каналы связи пользуются наибольшей популярностью?

В сетелем банк телефон для связи с оператором является бесплатным для любого региона Российской Федерации. Банк сам по себе является телефонным, что значительно упрощает взаимосвязь с клиентами. Можно иметь доступ к своим счетам, договорам и картам в телефонном режиме из любой точки мира. Работают операторы 24 на 7, так что независимо от часового пояса всегда есть возможность связаться с представителем своего банка, чтобы задать ему интересующие вопросы. Звонок по телефону является и способом для авторизации в системе, поэтому не придется запоминать сложные пароли и прочую информацию.

Время ожидания ответа зависит от периода суток. В часы пик иногда приходится ждать более 4 минут, но происходит такое крайне редко. В основном клиента готовы обслужить за 2 минуты, так что сервис построен на высшем уровне. Другие финансовые учреждения нередко заставляют пользователей слушать фоновую музыку в ожидании подключения оператора более 10 минут, что сильно раздражает и не позволяет составить хорошее мнение об организации. Также есть возможность заказать звонок на определенное время через сайт, если в данный момент неудобно разговаривать, но нужно будет получить консультацию по определенному вопросу через час. Сотрудники горячей линии обязательно перезвонят клиенту и ответят на все его вопросы.

Звонить по телефону горячей линии можно с любого оператора совершенно бесплатно. Поэтому можно не сомневаться, что диалог с банком будет вести очень удобно. Нередко возникает необходимость узнать информацию о кредитах, депозитах или других моментах обслуживания. В телефонном режиме сделать это проще всего, так как во время диалога специалисты могут отвечать максимально быстро. Им не нужно набирать текст на клавиатуре, они могут просто открыть на компьютере нужную информацию и параллельно читать ее клиенту. А пользователям удобно, что не придется быть привязанным к месту, где можно сесть за компьютер и выйти в интернет. Звонок можно совершить из любой точки на карте, даже находясь за рулем при условии использования специального гарнитура, который позволит не держать телефон в руках.

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