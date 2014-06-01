Очищаемся при помощи поста

Все знают, что празднику Пасхи обязательно предшествует продолжительный пост. Многие понимают под этим выражением необходимость воздерживаться от пищи животного происхождения, а также от всяческого жира, алкоголя и прочих чрезмерностей. Однако это еще не все. Самое главное, от чего человек должен отказаться в этот период – от ведения разгульного образа жизни, а также от сквернословия и плохих мыслей. Пожалуй, это даже намного важнее, нежели есть скоромную пищу, поскольку именно мысли формируют наши порывы и поступки. Что же касается правильного питания в пост, на сайте https://runetmir.com представлены подробные рекомендации по всем дням поста, позволяющие желающим полностью придерживаться необходимых ограничений.

На самом деле необходимость всякого рода воздержания в этот период нужна не только потому, что скоро грядет великий праздник, и верующие христиане обязаны принести подобную жертву как символ своей веры. Возможно даже вообще не имеет смысла говорить о какой-то жертве. Весна – это период возрождения, и каждому живому организму тоже нужна перезагрузка. Даже земля перед тем как дать новый урожай, должна отдохнуть и набраться сил. То же самое можно сказать и о человеческом организме.

Современный человек постоянно занят. Он редко задумывается о том, чего же он на самом деле хочет. Он поступает автоматически, принимает пищу тоже автоматически. Пост необходим для того чтобы дать своему организму возможность отдохнуть от тяжелой пищи, а голове очиститься от суетных мыслей. Только отказавшись от лишнего, можно отнестись к своей жизни, к своим потребностям и желаниям осознанно. Скорее всего, это и есть самый главный, можно даже сказать сакральный смысл предпасхального поста.

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