Когда можно получить сразу два вычета?

Порой за 1 год нужно оплатить обучение/лечение плательщика налога либо члена семьи, а также отдать деньги за приобретенную жилплощадь. Это позволяет получить и социальный, и имущественный вычет. В любом случае общая сумма, которая возмещается гражданам, меньше, чем их годовой доход.

Узнать больше об особенностях получения двух вычетов одновременно вы сможете благодаря этому подробному материалу: https://backnalog.ru/imushhestvennyj/imushhestvennyj-i-sotsialnyj-vychet-odnovremenno.

Два вычета за 1 год

Право получить сразу 2 вычета имеет несколько ограничений. Очень важно понимать, каков максимальный размер выплат. На имущественный вычет, к примеру, могут рассчитывать резиденты, которые приобрели жилплощадь в России. Это может быть квартира или же дом. Причем на сделку вы должны потратить собственные средства. Налоговая база вычета не превышает 2 млн руб.

Возможен и вариант с приобретением жилых «квадратов» по ипотечному кредиту. Если учесть проценты, которые были начислены, то максимальное значение составляет 3 млн. Право имеют и россияне, продавшие жилплощадь. Если они были владельцами менее 5 лет, то максимальный вычет равен 1 млн, если минимум 5 лет, то речь идет уже о стоимости проданного лота.

В 4-ю категорию граждан отнесем тех, кто реализовал иное имущество, что было в собственности минимум 3 г. В таком случае вычет равен стоимости проданного объекта. Если же вы были собственником менее 36 месяцев, то можете рассчитывать только на 125 тысяч.

Кто из резидентов РФ может получить социальный вычет? Каждый, кто заплатил за свое лечение/обучение. Максимальная сумма – 120 тыс. На вычет могут рассчитывать и те, кто активно занимались благотворительностью. Сумма не превысит 25% годовых доходов. И не будем забывать о гражданах, которые перечислили деньги в негосударственное пенсионное обеспечение.

Возможно получение обоих вычетов за 1 год, однако здесь есть несколько нюансов. Возмещение по соц. расходам ограничивается суммой 120 тыс. руб. Остаток, который не был использован, не пойдет на другой год. Если вы потратите на обучение 140 тысяч, то на 20 из них вычет не распространяется. Вы сможете получить назад только 13% от 120000 рублей.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.