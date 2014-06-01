Купить вилочный погрузчик

Погрузчики вилочного типа являются очень распространенными видами техники. С их помощью можно будет выполнять широкий спектр задач по обслуживанию складов. Они могут перемещать паллеты с товарами, а также крупногабаритные изделия, которые можно подцепить при помощи рабочего механизма. Существует достаточно большое многообразие моделей, так что не составит труда подобрать погрузчик, который позволит справляться с задачами любого масштаба.
Одним из самых оптимальных решения станут дизельные погрузчики. Они заправляются жидким топливом и имеют двигатель внутреннего сгорания. Не придется постоянно перезаряжать аккумуляторы, которые могут сесть в самый неподходящий момент. Нужно только своевременно доливать горючее, чтобы машина могла выполнять свою работу. Только использовать такие погрузчики можно исключительно на открытой местности или в хорошо проветриваемых помещениях. Это позволит полностью исключить риск отравления рабочих выхлопными газами.
Грузоподъемность может достигать 9 тонн, так что не составит труда выполнить самые сложные поставленные задачи. Высота подъема варьируется в широком диапазоне, так что оператор сможет самостоятельно выбирать ее. Управлять погрузчиком очень легко, поэтому не потребуется длительное обучение или получение какой-либо специализированной категории прав. Он не развивает большую скорость, зато обладает невероятной маневренностью. Так что не составит труда выполнять работы в самых узких участках склада, где пространство ограничено до минимума.
По цене и затратам на эксплуатацию именно дизельные агрегаты являются самыми доступными. Поэтому не составит труда выделить достаточную сумму денежных средств на приобретение необходимой техники. При этом погрузчики могут эффективно работать в любой сезон и практически при любой погоде. Поэтому затраченные средства гарантированно вернутся в процессе эксплуатации. Соблюдение инструкции производителя позволит максимально продлить период службы машины, так что важно изучить руководство по эксплуатации.File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.