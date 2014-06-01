Купить тяговый аккумулятор

Для работы складской техники требуются мощные аккумуляторы, которые смогут выполнять поставленную задачу на высшем уровне. Они обладают достаточным зарядом, чтобы приводить в движение погрузчики, штабелеры и другие виды складских агрегатов. Компания «ФААМ» специализируется на поставках тяговых аккумуляторов любой конфигурации. Поэтому не составит труда подобрать оптимальный вариант, независимо от имеющихся потребностей компании.

Как правильно подобрать тяговый аккумулятор?

Высокомощные тяговые аккумуляторы необходимо приобретать только у проверенных компаний, которые гарантированно смогут предоставить продукцию высокого качества. Очень важно, чтобы приобретенные модели полностью соответствовали указанным на них параметрам. Только в этом случае они будут гарантированно справляться с вверенными им задачами. Компания «ФААМ» может без лишних проблем подобрать необходимую батарею, чтобы клиент смог оснастить имеющуюся технику по высшему разряду.

Возможна оперативная доставка в любой регион Российской Федерации. Аккумуляторы запаковывают максимально качественно, так что в пути с ними ничего не случится. Ответственность за своевременную поставку и работоспособность техники компания полностью берет на себя. Перед отправкой каждый аккумулятор проверяется на предмет соответствия фактических параметров заявленным. Поэтому можно не сомневаться, что заказчик получает именно то, что ему было необходимо для работы. Стоимость является оптимальной, так что можно будет вложиться в адекватную сумму.

При выборе необходимо в обязательном порядке изучать технические характеристики, чтобы не ошибиться. При необходимости всегда есть возможность связаться с консультантами при помощи встроенной онлайновой формы. Так что не составит труда задать интересующие вопросы, чтобы правильно сориентироваться в выборе. Аккумуляторы имеются на складе, так что доставлены они будут максимально быстро. Оперативно согласовываются и выполняются заявки любого объема. При правильном обслуживании батареи будут работать несколько лет.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.