Что вы знаете о тяговых АКБ?

В быту и в промышленности нередко используется особая техника. Ее специфика такова, что не всегда удается пользоваться классическими ДВС. Объяснить это можно действующими нормами ПБ. В данную категорию можно отнести оборудование, которое активно используется на складах:

гидравлические тележки

погрузчики

штабелеры

Мощные тяговые АКБ напряжением 80V, к примеру, - это очень востребованная продукция. Часто аккумуляторы используют для машин и электромоторных лодок. Сфера применения таких товаров объясняется тем, что они имеют специфическое устройство.

Что касается конструктивных особенностей, то подобные АКБ имеют нечто общее с классическими аккумуляторами. Специфика определена бытовыми либо промышленными условиями.

Существует 2 основных разновидности такой продукции. Например, есть спрос на свинцово-кислотные модели. В качестве электролитного вещества выступает раствор серной кислоты. Катодные и анодные пластины изготавливают с использованием свинца.

Есть и гелевые батареи или необслуживаемые аккумуляторы. В данном случае электролит – это густое вещество. В большинстве случаев применяется надежный селикагель, который неплохо себя зарекомендовал.

Если конструктивно тяговые батареи очень похожи на классические, то внутренние свойства отличаются. Отметим, что порой в быту или в промышленности используются и другие тяговые АКБ. К примеру, есть щелочные модельные варианты. Здесь электродные пластины представляют собой комбинацию железа с никелем. В качестве электролита выступает щелочной раствор, который вступает в реакцию с металлами.

Существуют и другие варианты АКБ, которые можно назвать экзотическими. Например, батареи могут иметь кадмий-никелевые пластины. Для создания аккумуляторов порой используют электроды цинка и серебра. Такие батареи погрузочная техника использует не так уж часто. Серебряно-цинковый вариант стоит немалых денег, при этом его нельзя назвать очень долговечным.

Тяговые АКБ – это блок секций, которые соединены между собой. Каждая из них – это (фактически) отдельный аккумулятор.

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