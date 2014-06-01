Хотите арендовать бульдозер?

Возможно, сейчас вы хотите расчистить дорогу либо же переместить немалый объем грунта. Для подобных работ отлично подходит качественная спецтехника. Вот только стоит она действительно дорого, поэтому стоит подумать о таком варианте, как аренда. Это позволит сделать все, что было задумано, а также сэкономить!

Специализированные компании могут предложить в аренду бульдозеры ЧТЗ. Часто клиенты отдают предпочтение Б-10М или ДТ-75. Услуга доступна для клиентов из Подмосковья и российской столицы. Узнать подробности предлагаемой услуги вы сможете тут: http://stolitsa-95.ru/arenda-buldozera/.

Стоит сотрудничать лишь с теми организациями, у которых свой автопарк спецтехники. Важно, чтобы последняя всегда была в отличном техническом состоянии.

Благодаря аренде бульдозера вы неплохо экономите и выполняете огромный спектр как дорожных, так и строительных работ:

выравнивание грунта

планирование дорожного полотна

снятие грунта по слоям

Помимо этого можно сооружать плотины с дамбами, засыпать траншеи и возводить насыпи. Все дороги будут очищены от заносов снега. Бульдозер поможет расчистить подъездные пути, что очень важно для продвижения строительной техники.

Специализированные организации могут предложить своим клиентам в аренду бульдозеры, которые имеют вес 6-45 т. Рабочее оборудование может быть разным. Например, при планировании дорог применяются поворотные отвалы.

Что касается базы, то здесь есть 2 варианта – гусеничная либо колесная. Бульдозеры на гусеницах справляются даже с бездорожьем, грубый ландшафт не является проблемой. Другая техника этим похвастаться не может.

Вы можете отдать предпочтение бульдозеру ДТ-75. Его масса составляет 7,4 т при мощности 70 л.с. Стоимость аренды за смену составляет 8 тыс. руб. Неплохим вариантом станет и бульдозер Т-170, масса которого достигает отметки 17,3 т (170 «лошадей»). Аренда на 1 смену обойдется дороже (11 тысяч).

В аренду вы получаете надежную спецтехнику. Бульдозеры всегда готовы работать, в плане обслуживания являются совсем неприхотливыми. Да и с ремонтопригодностью проблем не возникает.

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