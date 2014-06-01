Покупаем крановые весы

Нужны крановые весы? Широкий ассортимент этих устройств вы найдёте, пройдя по этой ссылке https://dneproves.ua/catalog/kranovye-vesy. Это каталог интернет-магазина «Днепровес», где высококачественное оборудование для взвешивания грузов с большой массой продаётся по доступным ценам. Теперь, когда вы знаете, где приобрести качественные весы по цене от производителя осталось выбрать подходящую модификацию.

Критерии выбора

В соответствии с принципом работы различаются механические и электронные весы. Механические модели хороши невысокой стоимостью, но проблема в том, что сейчас их уже не производят. Если до сих пор используете механические крановые весы, их можно модернизировать. Дооснастите механические весы электронным блоком управления и считывания данных и приблизьте их функциональность к рабочим параметрам электронных весов.

Электронные весы — это современные устройства, которые в большинстве своем гарантируют высокую точность измерений в сочетании с комфортом и простотой применения. При выборе крановых электронных весов, в первую очередь, обращаем внимание на такие параметры как:

Безопасность эксплуатации весов – обеспечивается наличием свидетельства о госпроверке, в рамках которой устройство проверяется на степень прочности и надежности узлов, подверженных максимальной нагрузке.

Точность взвешивания (дискретность) – зависит от минимального предела взвешивания, чем этот параметр меньше, тем результат работы устройства точнее.

Безотказность работы – обеспечивается возможностью эксплуатации в экстремальных условиях, что подтверждается классом защиты, широким интервалом рабочих температур и наличием госпроверки надежности механизмов.

Комфорт работы – обеспечивается возможностью управления с помощью ПДУ с выведением данных для удалённого анализа на смартфон, ноутбук или ПК.

Автономность эксплуатации – обеспечивается наличием аккумулятора, заряда которого достаточно для работы в течении нескольких суток.

Где купить выгодно

Крановые весы, демонстрирующие лучшие результаты по перечисленным критериям, можно выбрать и заказать на этом сайте dneproves.ua. Вся продукция в каталоге сайта реализуется по привлекательным ценам. Это объясняется тем, что интернет-магазин «Днепровес» сотрудничает с производителями напрямую без многочисленных посредников.

Выбрали необходимые весы? В таком случае самое время связаться с менеджером компании «Днепровес». Специалисты компании «Днепровес» проконсультируют вас в вопросе покупке весов в соответствии с типом эксплуатируемого подъёмного оборудования. Заказанные весы и сопроводительная документация будут доставлены по указанному адресу по территории Украины.

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