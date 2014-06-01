Выбираем фасадные панели

Фасадные панели сегодня используются, как облицовочный материал для стен. Навесные вентилируемые фасады включают в себя каркас, утепляющие материалы, фасадный декоративный материал. Монтаж такого типа фасада требует обеспечения зазор между непосредственно фасадом и стеной для вентиляции. В итоге получается своеобразный эффект теплового экрана, сохраняющий в доме тепло. Сегодня существует много разновидностей фасадных панелей и каждый вид отличается по цвету, параметрам и способам монтажа. Основные функции фасадных панелей - защита стен дома от осадков и придание строению привлекательного вида. Самые оригинальные фасадные панели высокого качества можно найти здесь: фасадные панели Алматы цена - сайте компании topdom.kz

Преимущества современных фасадных панелей:

надежная защита от коррозии;

устойчивость к перепадам температур;

несложный монтаж;

привлекательный вид;

стойкость к ультрафиолету.

Для установки фасадных панелей нет необходимости специально подготавливать стены, а работу можно проводить в любой сезон независим от погоды. Монтаж подразумевает механическое присоединение облицовочных панелей к непосредственно к стенам или элементам крепления. Для крепежа обычно используются строительные гвозди, шурупы, скобы. Панели фасадные можно крепить в горизонтальном и вертикальном положении. Панели также используются в качестве подшивки свесов карниза, а также различных архитектурных дополнений дома. Нередко фасадными панелями обновляют старые постройки, имитируя мрамор, дерево, кирпич.

Полимерные фасадные панели имеют структуру из поливинилхлорида, устойчивого к агрессивным условиям окружающей среды. Такой материал практически не теряет долгие годы эксплуатации первозданного вида, сохраняя при этом все свои качества и технические характеристики. Современные фасадные панели можно разделить на настенные, имитирующие текстуру натурального камня и декоративные элементы и цокольные, имеющие места присоединения для отделки проемов, поворотов, сливов и различных сложных геометрически мест. Еще одно достоинство фасадных панелей – оперативность монтажного процесса.

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