Транспорт на Кипре

В Пафосе, Ларнака, Лимассоле, Никосия и Айя-Напе, пользуйтесь городскими автобусами. На практике они курсируют довольно редко и зачастую работают только днем. Цена одной поездки днем составляет 1,5 евро. Билет в ночное время стоит 2,5 евро. Текущее расписание и маршруты автобусов лучше всего проверить на сайте cyprusbybus.com или спросить местных жителей об этом.

На острове Кипр функционирует сеть автобусных маршрутов между городами: Никосия, Ларнака, Лимассол, Пафос и Айя-Напа. Стоимость проезда в зависимости от маршрута составит от 5 до 7 евро. При планировании поездки лучше всего заранее ознакомиться с их текущим расписанием, потому что на остановках расписание отсутствует.

В Ларнака http://fellowtraveler.ru/ostrova/kipr/larnaka (международный аэропорт Кипра) автобусы InterCity отправляются с автобусной остановки, расположенной на главной набережной города - набережной Финикудес. В Пафосе (второй международный аэропорт) от станции Каравелла, до которой вы доедите из Като Пафоса на автобусе №618.

рендовать автомобиль на Кипре - идеальное решение для самостоятельного изучения острова. Ценыза аренду автомобиля самого низкого класса (без топлива) начинаются от 12 евро в сутки. За автомобиль более высокого класса с вас попросят от 50 евро в сутки и более. Кроме того, в некоторых пунктах аренды авто вас могут попросить внести залог в размере 200-300 евро в зависимости от модели арендованного автомобиля. Международные водительские права обычно не требуются для аренды, но если они у вас есть, возьмите их с собой. Плюс ко всему вы заплатите около 1,30 евро за литр бензина. Цена на топливо на острове, меняется в каждом регионе острова.

На Кипре левостороннее движение и если вы опытный водитель, у вас не должно возникнуть проблем с переключением вождения на левостороннее. Мы рекомендуем арендовать автомобиль с автоматической коробкой передач. На Кипре все прокатные автомобили имеют красные номерные знаки в отличие от остальных оранжевые или белые номера. Вот почему участники дорожного движения уже издалека могут видеть, что имеют дело с туристом, который может представлять потенциальную угрозу в дорожном движении. На Кипре допустимая скорость в населенных пунктах составляет 50 км / ч, на автомагистралях - 100 км / ч.

Прокат автомобилей - также самый удобный способ исследовать самостоятельно Северный Кипр. Вы должны помнить, что не все пункты проката с юга острова соглашаются на пересечение границы с северным Кипром. Кроме того, вы обязаны приобрести специальную страховку, действительную на северной части Кипра. Вы так же можете легко получить страховку не только в месте проката но и на границе, прямо перед паспортным контролем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя пересекать границу между южным и северным Кипром на автомобиле, арендованном на северной - турецкой стороне острова!

На юге Кипра очень популярным средством для изучения отдельных регионов острова, таких как полуостров Протарас, Айя-Напа, Пафос или Лимассол, также является аренда квадроцикла или багги. У последнего два сиденья, маленький багажник и открытый кузов.

Такси является альтернативой формам движения на Кипре к выше предложенным.Водители такси, как правило, значительно завышают стоимость поездки. Если же вы приняли решение ехать на такси, то прежде чем сесть в авто, заранее определитесь стоимость перевозки с водителем.

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