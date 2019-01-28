Чем примечательна Винница для туристов

До недавнего времени об этом городе не ходило столько разговоров, сколько ходит сейчас. В первую очередь он стал известен благодаря большому количеству политических деятелей, перекочевавших в Киев из Винницы с лёгкой руки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Который сам, к слову, отсюда родом. Винница – один из самых зелёных областных центров Украины. Расположенный на крупной реке Южный Буг он буквально утопает в зелени. Но известен он больше не этим, а крупнейшим в Европе плавучим фонтаном, который и является основной достопримечательностью города.

Плавучий фонтан ROSHEN

Фонтан находится в фестивальной зоне города, в русле руки Южный Буг близ острова Кемпа. Спонсором, подарившем Виннице это чудо технологии, является Благотворительный фонд Петра Порошенко. По официальным данным на его разработку, подготовку речного дна и монтаж было потрачено 37.000.000 грн. В процессе работ было очищено порядка 28.000 кубических метров донного грунта.

Габариты светомузыкального фонтана:

Ширина – 10 м;

Длина – 97 м;

Высота вертикального выброса струи – 63 м;

Радиус горизонтального выброса струи – 70 м;

Количество фонарей подсветки – 560 шт.;

Мощность аудиосистемы – 3,84 кВт.

Образующийся в процессе работы многочисленных струй водно-воздушный проекционный экран 16*45 м позволяет показывать лазерное шоу и видео в 3D формате.

Помимо впечатляющих количественных характеристик, светомузыкальный фонтан ROSHEN имеет так называемую «зимующую технологию». Это значит, что на зимний период он опускается под воду для снижения износа и деформации компонентов. А после схода ледяной корки снова поднимается на поверхность.

Как увидеть это чудо современной техники

Чтобы воочию увидеть, как работает фонтан, нужно отправиться в туристическую поездку в Винницу. Всем желающим квартиры посуточно Винница предлагает от $10 за сутки. Это при условии, что вы неприхотливы к удобствам и не принципиальны в выборе района проживания. Хотя и верхний порог на посуточные квартиры Винницы не настолько высок, как в других областных центрах. Он составляет всего $30 в день.

Центральная улица города – Соборная наиболее подходит для аренды жилья на время первой поездки в Винницу. Здесь есть всё необходимое в пешей доступности: банки, обменные пункты, супермаркеты, аптеки, торговые и развлекательные центры. Здесь же много исторических и архитектурных памятников, относящихся к винницким достопримечательностям.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.