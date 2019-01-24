Изучаем фланцевые соединения

Фланцевые соединения являются самым практикуемым методом стыковки труб, сделанных из стали.

Фланец - это такая пластина, сделанная из стали, как правило, в виде кольца. Но бывают квадратные и прямоугольные. Средняя часть содержит отверстие для вставки торца трубы, а на ее контуре расположены равноудаленные отверстия для шпилек либо обычных болтов, фиксируемых в дальнейшем с помощью гаек.

Что такое шпилька

Это стержень, сделанный из стали и оснащенный резьбой по обоим концам. Приобрести качественные фланцевые шпильки вы можете, перейдя по ссылке http://rskrep.ru/catalog/shpilki-flantsevye/shpilki-26-2040-96-ost/, где предлагается широкий ассортимент крепежных изделий по доступным ценам. Компания "Российские системы крепежа" является надежным поставщиком продукции под заказ, с доставкой и гарантией. При этом поставки осуществляются очень быстро, независимо от объемов заказа.

Изолирующее соединение

Оно предусматривает два фланца, стягивающихся шпильками. А между ними устанавливается прокладка, которая сделана из материала, не способного проводить ток. Это, как правило, поронит или, к примеру, графит.

Помимо пластины в фланцевое соединение входят и несколько крепежных деталей:

болты;

шпильки;

гайки;

шайбы.

Следует отметить, что болты устанавливаются в том случае, когда давление трубопроводной рабочей среды не превышает 25 Мпа. В противном случае следует устанавливать монтажную шпильку, способную обеспечить высокую прочность стыковки.

Данная конструкция способна предотвратить распространение тока внутри трубопроводов. Он будет ограничен на отдельном участке. Помимо этого, изолирующий способ соединения в значительной степени увеличивает срок эксплуатации трубопроводов, проложенных под землей. Его можно эксплуатировать 15-20 лет, а потом достаточно лишь заменить диэлектрическую прокладку.

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