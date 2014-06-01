Интересные факты о дикой шиншилле

Когда возникает желание завести домашнего питомца, многие люди прежде всего начинают изучать поводки этого животного, интересоваться его характером. Сегодня модно заводить необычных питомцев, таких как wild chinchilla. Что нужно знать об этом маленьком пушистом создании? Наверно все, ведь шиншиллы свободолюбивые животные и привыкли жить в диких условиях. От владельца потребуется невероятно много сил, терпения и любви, чтобы заслужить ответные чувства.

Забавные факты

Шиншиллы имеют довольно густой мягкий мех. Он спасает их от холодного климата. В Андах на родине животного, довольно прохладно, лишь мех готов дать тепло и спасти животного от вымирания. Если обратить внимание на лапы грызуна можно увидеть голые, толстые подушечки. За счет них шиншиллы уверенно передвигаются по скалистой местности. В дикой природе у животного много врагов, они окружают маленькую, пушистую шиншиллу повсюду.

Одна специфическая особенность, защитная функция организма позволяет избежать опасности. Если грызуна схватит более сильное животное, то он сбрасывает клочки меха и тем самым убегает от врага. Шиншиллы довольно прыгучие существа, они в состоянии подпрыгнуть до двух метров. Животное имеет прекрасный слух, в большей степени похожий на человеческий, но более чувствительный.

Если вы заведете это животное, знайте еще об одной особенности грызуна. Шиншиллы любят спать вниз головой, точно так, как это делают летучие мыши, но также прекрасно спят в горизонтальном положении. Следует сказать еще об одной особенности, шиншилла мастер пародий. Она способна издавать различные звуки. Не удивляйтесь если вдруг кто-то захрюкает или залает дома. Все эти звуки легко издает шиншилла. Задумываясь о приобретении необычного животного, сразу рассматривайте вариант парной покупки питомцев. Со второй половиной шиншилла подарит больше радости и, конечно же, потомства.

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