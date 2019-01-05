Почему ночью возникает головокружение

Есть масса объяснений, отчего у человека по ночам кружится голова. Самым подробным образом данная тема рассматривается на странице dizziness causes.

Под головокружением принято понимать состояние человека, при котором он испытывает проблемы с фиксацией положения корпуса в пространстве. Кажется, что перемещается пол, кружатся вещи, происходит расслабление тела, человека тошнит.

Симптоматика проблемы

В большинстве своём, это происходит после восхода солнца, но зачастую и ночью. В некоторых случаях эта проблема возникает во сне. Не обойтись без помощи знающего доктора, который должен определиться с причинами. Если подобное возникает, когда человек лежит в постели, засыпает, то ему может показаться, что приближается пол, потолок, плывёт мебель. Состояние сопровождается:

страхом;

беспокойством;

головной болью.

Данное состояние имеет что-то общее с алкогольным опьянением, человека может даже подташнивать.

Особенно сильно головокружение можно чувствовать, если переворачиваться. Если причины физиологические, то это можно принимать за норму. Например, это подъём на высоту, быстрая смена положения тела, катание на качелях.

В любом случае, необходима консультация специалистов.

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