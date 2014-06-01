Как выбрать противопожарную дверь

Большинство из нас надеяться, что пожар – это то, с чем нам никогда не придется столкнуться. Однако риск его возникновения присутствует всегда. Даже если в квартире или в офисе соблюдаются все противопожарные нормы, никто не застрахован от случайно забытой кастрюли с обедом на плите или короткого замыкания проводки. К тому же пострадать можно и от пожара, возникшего у соседей по зданию или лестничной клетке. Сдержать очаг возгорания и дать время на эвакуацию помогут противопожарные двери.

Но огонь не единственная опасность при пожаре. Немало бед способен причинить дым. Примерно половина пострадавших в пожаре получают диагноз – отравление угарным газом. Поэтому сегодня продавцы предлагают также купить противодымные двери, которые помогут не допустить распространения дыма.

Чем отличаются противопожарные и противодымные двери?

Существуют модели, которые могут защищать от огня и от дыма одновременно. Однако по назначению – это немного разные виды. Одна направлена на удержание огня и сохранение своих свойств при высоких температурах. Другая – чтобы максимально изолировать другие помещения от дыма. Огнестойкость достигается за счет особенностей конструкции и используемых материалов, дымонепроницаемость – за счет наличия специального термоустойчивого уплотнителя по всему периметру и порога, которые позволяют сделать дверь герметичной.

Из каких материалов изготавливаются?

Сегодня противопожарные двери производят из следующих материалов:

дерева,

огнеупорного стекла,

металла.

В первом случае используются породы древесины с высоким показателем огнестойкости, которые способны долго сопротивляться огню и не возгораться. Также они обрабатываются специальными огнеупорными составами. Огнестойкое стекло используется для дверей, которым необходимо иметь красивый вид, например, для офиса, но при этом и быть надежной защитой от огня. По своим свойством оно ни в чем не уступает другим материалам.

Что касается металла, то противопожарные и противодымные двери преимущественно изготавливаются из стали, так как она обладает наилучшими характеристиками огнестойкости, а также отличается высокой прочностью. Даже если во время пожара что-то на нее упадет, она останется на месте и продолжит выполнять свои функции. А также защитит рабочее помещение или квартиру от взломщиков и постороннего шума.

Вся фурнитура на таких дверях также является огнеупорной.

Что зависит от предела огнестойкости?

Первая и самая важная – это предел огнестойкости. От него зависит сколько дверь сможет оставаться целой (показатель E) и сдерживать горячий воздух (показатель I). Обычно время и того и другого одинаковое: 30, 60 или 90 минут. Для обычной квартиры или офиса значения EI-60 будет достаточно. Также учитывайте, что это минимальное значение, если пожар несильный, то дверь сможет простоять намного дольше.

Где купить двери, которые станут надежной защитой от огня и дыма?

Вы можете приобрести противопожарные двери в Минске высокого качества в компании ООО «ДРД», которая вот уже 25 лет занимается и производством и установкой. Изготовление осуществляется в соответствии со стандартами, предусмотренными в нашей стране, а также с соблюдением всех технологических норм. На все модели предусмотрена гарантия 2 года. Кроме этого, компания предоставляет широкий выбор цветовой отделки и осуществляет доставку в любой населенный пункт Беларуси.

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