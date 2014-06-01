Где заказать нотификацию ФСБ

Действующие нормы требуют от собственника шифровальных средств наличие разрешительного документа при ввозе на территорию ТС. Процесс оформления не сложный, но необходимо иметь базовые знания и достаточный запас времени. При необходимости получения разрешения в сжатые сроки лучше обратится в специализированную компанию.

Помощь от «Главсерт» позволит заказчику получить положительный результат в самые короткие сроки. Нотификация ФСБ производится в рамках закона опытными специалистами компании. Накопленный опыт позволяет комплексно подходить к решению данного вопроса. Оформить заявку можно онлайн на сайте или используя номер телефона компании или доступные мессенджеры. Длительность процесса составит от 10 до 12 рабочих дней. Стоимость услуги составляет 11 500 рублей. Менеджер поможет получить информацию о актуальной стоимости после получения индивидуальной информации о продукции и выяснения объемов работ.

Выбрав центр сертификации «Главсерт» заказчик получает:

Возможность проведения подробной консультации по вопросам, которые возникают в процессе оформления. Качественное составление требуемой документации и сбор необходимого пакета для подачи в соответствующий орган ФСБ. Наличие официальных офисов в крупных городах РФ. Заполнение требуемых бланков. Большой штат для выполнения любого заказа. Постоянный мониторинг состояния статуса уведомления на регистрации. Получение оригинала нотификации. Передачу документа заказчика без задержек.

Выбирая компанию для оформления специализированных документов первоначально необходимо изучить всю доступную информацию из реестров и проанализировать отзывы от клиентов. Наличие собственного офиса в городе и большого количества представительств в стране станет лучшим ориентиром.

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