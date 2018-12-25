Как гидроизолировать фундамент

Малоэтажное строительство переживает нынче бум, поскольку и частные дома, и коттеджи, и таунхаусы стали очень популярны у народа. А для того, чтобы любое здание стояло прочно на фундаменте, этот самый фундамент, надо гидроизолировать, то есть обеспечить устойчивость бетона к воде.

Она может воздействовать на фундамент как снаружи в виде дождей и талой воды, так и в почве, где грунтовые воды тоже доставляют немало проблем с подтоплением подвалов и проникновением в стены. Как правило, изготавливается фундамент из бетона, который имеет мельчайшие поры и обладает капиллярностью, то есть вода медленно, но неотвратимо может подниматься вверх, что приводит к отсыреванию фундамента и стен, появлению плесени и грибка, а также к теплопотерям.

Кроме этого, в морозы капли воды превращаются в лед и увеличиваясь в объеме разрушают бетон изнутри. Ну и арматура, которая имеется в большинстве фундаментов начинает потихоньку ржаветь, что тоже приводит к разрушению. И для прекращения этих процессов необходимо обязательно купить гидроизоляцию для фундамента, которая считается самым доступным способом обезопасить его от влаги.

Компания «Барос» предлагает клиентам два варианта использования битумно-полимерной и антикоррозионной мастики Гекопрен, которую производит. Специалисты компании могут сами провести работы по гидроизоляции фундамента на этапе его возведения, в случае же самостоятельного решения клиентом данного вопроса, компания предлагает шеф-контроль, процедуру при которой ее специалисты обучат технологии и проследят за правильностью работ по исполнению тщательной процедуры гидроизоляции.

Таким образом можно обеспечить влагостойкостью не только фундамент, но и полы, стены, подвалы и даже бассейны. Не стоит игнорировать данную необходимость, поскольку от этого зависит нормальное и долгое существование дома.

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