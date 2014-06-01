Куда записаться на английский

Постоянно растущая потребность в знании иностранных языков, особенно английского, далеко не всегда удовлетворяется школьными программами. Поэтому вполне закономерно появление множества других форм усовершенствования языковых навыков. Различные школы, специальные курсы открываются на базе разных учреждений. Курсы английского языка в Туле, являются одним из основных направлений деятельности молодежного клуба «Speaker».

Преимущества обучения на курсах

Благодаря квалифицированным ответственным преподавателям, всецело посвящающим себя работе, современному оборудованию, в частности, лингафонному, наличию библиотеки с необходимыми дидактическими и учебными материалами, обучение здесь быстро дает наиболее эффективные результаты.

Немаловажным фактором является атмосфера, создаваемая во время занятий. Дружеская поддержка, взаимопонимание, развивающая лингвистические навыки образовательная среда – именно то, чего успешно добиваются в центре.

Повышают мотивацию изучения английского, развивают языковые навыки использование современнейших методик преподавания, специальные учебные материалы. Неплохим подспорьем являются интересные игры, визуальные средства, творческая деятельность.

Особенности

Поскольку клуб ориентирован, в основном, на подростковую аудиторию, подача информации во время занятий осуществляется с учетом их специфических психологических особенностей. Повышение, причем, значительное уровня английского, помогает успешно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, что для многих является довольно важным фактором.

В клубе существуют также группы для взрослых, полностью отвечающие выдвигаемым ныне высоким требованиям к изучению английского.

Как записаться?

Подать заявку, чтобы стать студентом курсов английского можно онлайн. На официальном сайте клуба есть специальная форма, которую следует заполнить своими данными.

Второй вариант записи на курсы - по телефону, указанному в разделе «Контакты». Через оператора можно получить более подробную информацию, узнать расписание занятий, расценки.

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