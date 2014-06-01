Делаем бизнес эффективным

Заметили, что эффективность продаж в магазине невысокая, при том, что средства и время инвестируются? Значит, самое время что-то делать. Для начала можно записаться на тренинги по техникам продаж. А пока вы не записались на профессиональные тренинги, попробуйте применить на практике рекомендации, предложенные в этой статье.

Простые способы увеличения продаж

Работаем с уходящими клиентами. Вспомните, сколько клиентов ушло от вас без покупки. Многие уходят поразмышлять над характеристиками товара или сравнить цены с предложениями в других магазинах. Предложите клиенту добавить вас в мессенджер для уведомления о новых поступлениях товара. Если клиент согласится, у вас будет обратная связь с покупателем.

Работаем с типовыми возражениями. В ходе работы с клиентами составьте список типовых возражений, которые становятся причиной для отказа от покупки. Сосредоточьтесь на перечисленных возражениях и придумайте контраргументы, которые убедят потенциальных покупателей в том, что отказ от покупки напрасен.

Продаем в сравнении. Расширьте ассортимент продукции, чтобы клиенту были доступны товары, представленные в разном ценовом сегменте. Человек при покупке хочет выбирать то, что с его точки зрения лучше. Если человек видит одну категорию товара ему не с чем сравнивать, и он уйдет выбирать к конкуренту. Если предложить покупателю несколько разновидностей товара, он выберет вариант, подходящий с его точки зрения.

Располагаем товары от дорогого к дешевому. Это еще одна отсылка к свободе выбора. Если расположить дорогой товар у входа, дальше менее дорогой, а уж потом совсем дешёвый, по статистике клиент выбирает товары средней ценовой категории. Для сравнения, если расположить товары от дешевого к дорогому, продажи резко снизятся.

Составляем торговые цепочки. Допустим в ассортименте магазина есть постоянно популярные категории товаров, которые гарантированно продаются. Подумайте, какие сопутствующие товары можно подобрать к востребованной категории, для того чтобы их предложить клиентам и таким образом повысить продажи. Впоследствии, работая с покупателем, вам не придется задумываться о предложении сопутствующих товаров, так как список будет составлен заранее.

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