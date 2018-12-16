Сбрасываем настройки BIOS

Нередко возникает необходимость выполнить такую процедуру. Многие задаются вопросом о том, как правильно сбросить настройки. Сделать это не так сложно, как может показаться. Отметим, что в данных настройках хранится немало параметров, отвечающих за функционирование ПК и каждого устройства. Есть несколько способов, которые помогут сбросить настройки на default.

Используем меню BIOS

Подобный способ используется, когда существует возможность доступа в BIOS в случае включении ПК. Когда будет идти загрузка, нажмите особую кнопку, позволяющую переходить в соответствующие настройки. Зачастую владельцы компьютеров несколько раз нажимают Del.

Что можно сказать о последующих действиях? Здесь многое определяется тем, кто является производителем материнской платы. Как скинуть настройки биоса в случае с Award BIOS? Давайте об этом узнаем.

Используя клавиатуру, необходимо добраться до « Load Optimized Defaults». Затем нажимаем клавишу ввода. Вам нужно подтвердить свой выбор, используя стрелки и Enter. После увидите пункт, который начинается со слова «Save». После нажатия Enter начнется перезагрузка ПК, настройки BIOS будут уже сброшены.

Phoenix BIOS

При помощи стрелок на клавиатуре вам придется добраться до вкладки «Exit», которая находится вверху. Здесь вы увидите такой пункт, как «Load». Снова придется подтвердить свое желание (ПК не зря просит это сделать, возможно, действие было совершено ошибочно). Для подтверждения выбора снова используйте Enter. Все изменения необходимо сохранить. Снова будет выполнена перезагрузка ПК, после чего настройки BIOS сбросятся.

ASRock UEFI BIOS

Снова вверху, в меню, необходимо отыскать вкладку «Выход» (Exit). После этого выбираете пункт, что начинается со слова «Load». Система задаст вопрос, на который необходимо дать утвердительный ответ. Изменения обязательно нужно сохранить (Save), иначе не будет толка от ваших действий. На уточняющий вопрос нужно ответить Yes. Это позволит сбросить настройки, ПК уйдет в перезагрузку.

Аналогичным образом выполняется сброс настроек BIOS в случае ASUS UEFI.

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