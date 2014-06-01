Хотите избавиться от кротов?

Эти животные сильно вредят многочисленным насаждениям, различным декоративным культурам, а также посадкам в огороде. Они роют туннели, стараясь найти пищу, а также оголяют корни. В итоге совсем здоровые растения засыхают.

Как понять, что на вашем участке появились такие маленькие копатели земли? Присмотритесь, скорее всего, вы заметите рыхлые холмики. Иногда их называют «кротовины». Крот один к вам не придет, нередко вместе с ним появляется целая семья, где есть пара взрослых особей, несколько «подростков», а также маленькие детки.

Фермеры вместе с дачниками приняли решение не пользоваться ловушками, а также ядами, чтобы бороться с такими вредителями. Убийство и травля – это очень жесткие методы, не все способны на такое решиться. Чтобы избавиться от нежданных гостей, стоит приобрести отпугиватель. Неплохим вариантом станет модель Торнадо ОЗВ.02, которую можно заказать online.

Каждый такой прибор очень удобен в плане эксплуатации и безопасен. Обратим внимание и на простоту отпугивателей. Среди преимуществ выделим отличную эффективность и надежность. Такие приборы помогут бороться с хомяками и кротами, водяными крысами и полевками.

Главные особенности

Линейка «Торнадо» представлена тремя отпугивателями – ОЗВ 01, 02 и 03. Первые 2 варианта будут работать только при наличии батареек, а вот третий прибор считается инновационным благодаря использованию аккумулятора. Радиус действия определяется тем, какова плотность грунта, какова мощность устройства. Звуковая волна может распространяться на 2000 «квадратов».

В состав каждого прибора входит крышка, а также пустотелый тубус. Внутри есть отсек, который необходим для элементов питания. Конструкция выделяется своей эргономичностью, можно без особых проблем собрать отпугиватель и выполнить его установку. Для создания корпуса применяется ударопрочный пластик, он стойко сопротивляется воздействию ОС, а также механическим повреждениям. В наконечнике штока находится вибромотор, а также излучатель сигналов.

Приборы поставляют в фирменной коробке, в комплектации всегда есть место для гарантийного талона и инструкции.

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