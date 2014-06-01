Арматура укрепляет конструкцию

Можем ли мы представить современный мир без зданий и сооружений? Строительство позволяет нам приобрести собственный дом, дачу и иметь магазин по соседству. Но процесс этот включает в себя создание проекта, возведение стен и крыши, отопление и газификация частного дома в Белгороде, обеспечение водоснабжения и т.д. Строительство объектов, состоящих из множества тесно связанных друг с другом этапов требует множества различных материалов и профессионально выстроенного процесса. Нет, пожалуй, такой области строительства, в который бы не использовались различные металлические составляющие. И, пожалуй, наиболее распространенной из них можно считать арматуру и фиксаторы для арматуры. Это силовая и очень важная деталь в конструкциях, поскольку она является своего рода скелетом любого объекта. Абсолютно все современные сооружения, не важно, подземные они или надземные, жилые или промышленные, в обязательном порядке армируются, поскольку этот способ является наиболее дешевым и надежным при создании несущих, связывающих и опорных элементов. Каждая металлобаза обязательно располагает необходимым набором арматуры, предназначенной для различных целей. По конструктиву арматура делится на продольную и поперечную, а по функционалу на несущую, связывающую и опорную. Еще есть специфическая классификация, подразделяющая арматуру на рабочую, анкерную, конструктивную и монтажную.

Этот способ усиления конструкций существует с давних времен. Еще более двух тысячелетий тому назад древние греки точно таким же способом добивались прочности своих строений. Разница состояла только в том, что они изготавливали не цельные бетонные конструкции, как сейчас, а большие глиняные кирпичи. Постройка зачастую разрушалась из-за того, что в швы между кирпичами проникала влага. Настоящую прочность железобетонных конструкций узнали только в начале 19 века. Тогда и начали использовать арматуру в полной мере для строительства самых различных грандиозных сооружений. Способствовали этому великолепные свойства железобетона, сочетающие одновременно растянутость арматуры и сжатие бетона.

Современная строительная арматура изготавливается методом горячего проката. Она бывает в виде стержня округлого сечения с выступами на поверхности или такого же стержня, но с гладкой поверхностью. Их называют прутками. Рифленая поверхность позволяет создавать очень прочную связь арматуры с бетоном, поскольку рифленость увеличивает площадь сцепки на 70 и более процентов. Хотя арматурой принято называть и различные жесткие изделия –балки, двутавры, уголки и рельсы.

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