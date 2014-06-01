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      • Платежные системы: в чем разница

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 13:38
      (голосов: 0)

      Сегодня мы не представляем своей жизни без банковских карт, поскольку все товары и услуги удобнее, а главное - выгоднее оплачивать по безналу. Однако мало кто знает, что первые платежные системы, в частности Visa, появилась в США еще в конце 70-х годов. Тогда же корпорация выпустила первые в истории карты типа “элитные”, развернула первую сеть банкоматов, а также дала возможность совершать следующие платежи:

      • оплата по факсу, телефону или через почтовое отделение;
      • покупки через интернет;
      • покупки, совершаемые при помощи стационарного или сотового телефона;
      • быстрые платежи через специальные аппараты, например, на автозаправках.

      А вот система, позволяющая получить перевод на карту, активно стала использоваться несколько позднее. Хотя очевидно, что долгое время в Америке платежная система Visa была бесспорным лидером в сфере безналичного расчета.

      Однако в начале нулевых годов ее потеснила компания MasterCard, также начинавшая свою историю в США. Но перебазировалась в Европу, где и лидирует на сегодняшний день. В 2012 году Мастеркард активно расширила свой рынок, продвинувшись на Ближний восток, заняв место бывшего лидера - Visa. С тех пор Mastercard активно расширяет свою аудиторию, в числе первых внедряя новейшие технологии. Известно, что руководство платежной системы вкладывает большие средства в разработку и усовершенствование системы безопасности электронных платежей и развитие электронной коммерции.

      На сегодняшний день, сервисы денежных переводов, такие как 2mc, к примеру, поддерживает трансферы по картам российских банков по технологиям как Visa Money Transfer, так и MasterCard MoneySend.

      С 2015 года в России стала действовать аналог - платежная система МИР, которая взаимодействует с мировыми платежными системами, но имеет ряд особенностей:

      • голограмму с символом рубля;
      • фирменную голограмму “мир”;
      • полоса для подписи на обороте не является обязательным элементом;
      • использование кириллицы в имени и фамилии владельца карты.

      В настоящее время не все иностранные магазины позволяют совершить платеж картой российской ПС, а также действуют не во всех странах. Однако, интересен тот факт, что карты “мир” могут функционировать на территории России под российской платежной системой, а при обороте за границей, как карты зарубежных платежных систем.

      Желаете быстро и безопасно сделать электронный перевод? Осуществить перевод с карты на карту, в том числе, иностранных банков? Больше информации можно получить, например, по электронной почте [email protected], причем на русском и английском языках.

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