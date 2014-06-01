Химиоэмболизация печини: что это такое?

К сожалению, в последние годы статистика утверждает, что количество онкобольных с каждым годом только увеличивается. На сегодняшний день обнаружено большое количество проявлений раковых опухолей, которые поражают каждый орган человека. Врачи утверждают, что чем раньше у вас диагностировали данный вид заболевания, тем больше шансов полностью излечиться от рака. Поэтому сегодня мы вам расскажем об химиоэмболизации опухолей печени, которая может раз и навсегда избавить вас от рака печени.

Химиоэмболизация: что это?

Врачи утверждают, что химиоэмболизация является одним из самых действенных методов лечения рака. Стоит отметить, что этот способ удаления раковых опухолей применяется ко всем органам человеческого организма. Процесс химиоэмболизации осуществляется в два этапа, где сначала в ткань вводят высокий концентрат новообразования цитостатического препарата. После этого, человеку вводят вещество, которое является как бы заглушкой сосуда, который помогает опухоли расти и развиваться.

В чем особенность данного метода?

Благодаря закупориванию сосуда, а также длительное воздействие цитостатического препарата в середине опухоли, рак убивается полностью. Прелесть химиоэмболизации в том, что убивая очаг воспаления, организм полностью избавляется от злокачественных клеток, таким образом, нет риска возникновения метастазов. Стоит отметить, что при химиоэмболизация печени в Москве, в здоровые ткани организма поступает намного меньше химиопрепарата, чем при химиотерапии.

Какие существуют методики химиоэмболизации?

На сегодняшний день существует две методики, а именно:

Масляная. Она предполагает введение в очаг заболевания масляного раствора с цитостатическим препаратом. Жировые капли несут в себе цитостатик, который подавляет злокачественную опухоль и прекращает синтез раковых клеток.

Химиоэмболяция микросферами. Этот метод предполагает введение артерии печени микросфер, предварительно насыщенными цитостатическими препаратами. Данные сферические частички закупоривают нужные сосуды, после чего наступает длительное воздействие цитостатика.

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