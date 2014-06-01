Зачем проводится добровольная сертификация?

Сертификацией называют процедуру, которая проводится для подтверждения соответствия установленным государственным требованиям. Выполняется она независимой от производителя и потребителя организацией. Сертификат представляет собой специальную бумагу, которая имеет соответствующие печати и подтверждение всем важным требованиям.

Согласно законодательства РФ сертификация за оформлением которой вы можете обратиться www.delotest.ru может проводится в обязательном порядке и добровольном. Первый вид имеет минимальный набор требований, которым должен соответствовать товар. За ней уже идет добровольная сертификация. О ней мы и поговорим далее.

Добровольная сертификация, как правило, выполняется в случаях, когда все стандарты не относятся к строгой безопасности и носят добровольный характер. Стимулом к развитию и повсеместному внедрению такого рода сертификации являются свободные рыночные отношения. Так, производителю, для того, чтобы доказать полную безопасность своего товара и привлечь максимум покупателей, обязательно нужно проведение максимально независимой экспертизы.

Под добровольную экспертизу могут попасть: персонал, различная продукция, услуги, системы качества и т.д. В общем, все, что имеют конкретную цену может быть сертифицировано.

Стоит отметить, что добровольная сертификация сегодня является неотъемлемой частью процесса устранения некачественного продукта или услуги с рынка. С ее помощью проводится анализ товара на множество важных для покупателя факторов (вкус, цвет, консистенция, упаковка, оперативность и т.д.). При этом добровольная сертификация не является подменой обязательной, так как она не может выдать запрет на продажу. Здесь все заключается в информировании покупателей о соответствии того или иного товара общепринятым нормам.

Согласно последним социологически опросам покупателей все больше интересует качество товара до его покупки, чем испытание этого в дальнейшем на себе. По это причине добровольная сертификация выходит на первый план в привлечении клиентов. Если товар ее прошел, то на упаковке обязательно ставится печать соответствия всем заявленным качествам. Также она может запросто предоставить все характеристики товара до его приобретения. Добровольная сертификация сегодня используется во всем мире, и в нашей стране такой вид маркетинга и саморекламы не является исключением как инструмент в борьбе за покупателя.

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