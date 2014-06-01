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      • Сдать недвижимость в ломбард

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 00:34
      (голосов: 0)

      Существуют случаю, когда банк по каким – любо причинам не одобряет кредит под залог недвижимости. В таком случае проблему можно решить очень просто, достаточно обратиться в ломбард недвижимости. Компания работает с 2009 года. Она предоставляет займы на приятных условиях под низкие годовые проценты. При этом совершенно не важная предыдущая кредитная история. На сайте есть удобный калькулятор, с помощью которого можно рассчитать сумму, которую нужно будет отдать по окончанию срока кредитования.

      Обеспечение кредита может выступать любое недвижимое имущество: квартиры, частные дома, земельные участки, нежилые и коммерческие помещения. Решение по кредиту приходит в течение 1 часа, а оформление необходимых документов занимает не более 1 дня. При этом не нужно предоставлять справки с работы и подтверждать доходы. Любой кредит всегда можно досрочно погасить.

      Плюсы кредита под залог недвижимости

      Под такой залог часто выдаются крупные суммы наличности. Также такое обеспечение является большой гарантией возврата кредита и играет большую роль в его одобрении. Процентная ставка будет намного ниже по сравнение с другими займами.

      Обратитесь в компанию и получите нужную сумму денег на необходимые цели в самые короткие сроки!

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