Сдать недвижимость в ломбард

Существуют случаю, когда банк по каким – любо причинам не одобряет кредит под залог недвижимости. В таком случае проблему можно решить очень просто, достаточно обратиться в ломбард недвижимости. Компания работает с 2009 года. Она предоставляет займы на приятных условиях под низкие годовые проценты. При этом совершенно не важная предыдущая кредитная история. На сайте есть удобный калькулятор, с помощью которого можно рассчитать сумму, которую нужно будет отдать по окончанию срока кредитования.

Обеспечение кредита может выступать любое недвижимое имущество: квартиры, частные дома, земельные участки, нежилые и коммерческие помещения. Решение по кредиту приходит в течение 1 часа, а оформление необходимых документов занимает не более 1 дня. При этом не нужно предоставлять справки с работы и подтверждать доходы. Любой кредит всегда можно досрочно погасить.

Плюсы кредита под залог недвижимости

Под такой залог часто выдаются крупные суммы наличности. Также такое обеспечение является большой гарантией возврата кредита и играет большую роль в его одобрении. Процентная ставка будет намного ниже по сравнение с другими займами.

Обратитесь в компанию и получите нужную сумму денег на необходимые цели в самые короткие сроки!

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