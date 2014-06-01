Покупаем авто в кредит

Совместные программы автокредитования сегодня очень популярны среди заемщиков, так как они предполагают более выгодное приобретение выбранного транспортного средства. В настоящее время совместные предложения с дилерскими центрами и самими автопроизводителями имеют многие финансовые организации, в основном лидеры рынка автокредитования, причем такой подход к предоставлению целевых займов на покупку машины предусмотрен для приобретения и автомобилей отечественного производства, и иномарок. Кстати, многие банковские организации располагают далеко не единственным предложением о предоставлении таких кредитов, ведь по большей части они сотрудничают с целым рядом производителей и дистрибьюторов. А подобрать хороший автосалон можно, руководствуясь отзывами клиентов, доступными на специализированном сайте moscowdealers.ru.

Преимущества совместных программ

Совместные программы автокредитования позволяют заемщикам существенно снизить расходы на покупку машины с финансовой помощью банков. Ведь любой автопроизводитель всегда заинтересован в увеличении продаж, что приводит к большей привлекательности для заемщиков предлагаемых по таким программам условий.

Приобретая автомобиль при оформлении займа по совместному кредитному предложению можно рассчитывать на отсутствие требования о первоначальном взносе, предоставлении займа под нулевую ставку процентов, предоставление определенных бонусов и некоторые другие привлекательные моменты.

Совместные программы автокредитования также характеризуются сравнительно невысокими требованиями к заемщику, которые в основном заключаются в предоставлении минимального пакета документов. То есть для обращения за данными кредитными программами не требуется предварительной подготовки документов с места трудоустройства, что позволяет обратиться за кредитом, как только заемщик узнал о проведении подобной акции с предоставлением только паспорта и, к примеру, удостоверения водителя. Причем обратиться за предоставлением автокредита по такой программе проще всего в автосалоне, что существенно сокращает время на приобретение транспорта.

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