Что предлагает ТД «КОМПО-РУС»?

Данная компания может предложить потребителям оборудование для переработки мяса. Ознакомиться с предлагаемым ассортиментом вы сможете на сайте https://nnov.kompo-rus.ru/. Можно не сомневаться в том, что предлагаемые товары выделяются своей надежностью и высоким качеством. Продавец старается предложить клиентам максимально выгодные условия.

В наличии имеется оборудование, используемое в колбасном производстве. Например, большим спросом пользуются вакуумные шприцы и машины, которые используют, чтобы измельчить замороженное мясо. Также покупателей интересует оборудование для дозирования и агрегаты для мойки.

При желании вы можете заказать перекрутчик. Порционирующее устройство является качественным оборудованием, его активно используют при переработке мяса. В итоге продукции гарантирован отличный внешний вид.

Для чего нужны подобные агрегаты? Их используют, чтобы автоматизировать наполнение батончиков сосисок. Фарш будет дозироваться равными порциями, вот почему все изделия выходят одинаковые.

Перекрутчики работают вместе с вакуумными шприцами. Для всех моделей можно выбрать подходящий агрегат, это станет гарантом отличного качества набивки колбасы. У порционирующих устройств есть немало преимуществ. Например, есть возможность использовать натуральные, а также искусственные оболочки. Да и диапазон порционирования широк. При необходимости можно установить цевки, которые имеют разный диаметр.

К преимуществам стоит отнести высокую производительность такого оборудования. Речь идет минимум о 570 кг/ч, мощность агрегата может достигать 4600 Вт. Габариты перекрутчика компактные, он имеет малый вес, поэтому много места не занимает.

Неплохим вариантом станет заказ такого оборудования, как клипсаторы автоматический.

Оно занимает немалую площадь, зачастую размещается в цехах на полу.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.