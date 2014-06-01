Как выбрать лучшие межкомнатные двери

Если вы всегда задумывались над тем, какую дверь выбрать во время ремонта, то вам отлично подойдет продукция от производителя, который давно зарекомендовал себя. Компания «Своё» начала свой путь много лет назад, и сейчас производит изделия высокого качества. Работа происходит на заказ, так что клиент всегда может быть уверен в том, что он получит хорошую дверь из качественных материалов.

Работа может протекать двумя вариантами. Первый, покупка изделий из портфолио компании, которые уже практически готовы к установке, либо производство изделий на заказ. Это позволит вам полностью стилизовать их по своему вкусу.

Виды изделий

Двери от производителя СПБ имеют большое количество различных вариантов. Для клиента доступна покупка на выбор из каталога или на заказ. Вы можете получить двери:

Шпонированные;

С фрезеровкой;

Эмаль;

Со стеклом;

Книжки;

Невидимые и раздвижные.

Каждая из конструкций используется в определенных случаях. Первое, о чем стоит задумываться, насколько она впишется в интерьер квартиры. К примеру, если вы выбираете распашные изделия, то это достаточно классические варианты, которые с легкостью подойдут практически каждому помещению. В компании позаботились о том, чтобы они выглядели максимально стильно.

При использовании дверей-книжек, которые устанавливаются практически в любом исполнении интерьера, нужно задуматься о свободном пространстве комнаты. Так как они, все-таки занимают места больше, чем распашные конструкции. Их можно стилизовать различным образом, установить части стекла в створки или другими декоративными элементами.

Раздвижные двери подойдут тем, кто хочет сохранить пространство комнаты внутри квартиры или дома. Конструкция создана таким образом, чтобы створка уезжала либо внутрь стены, либо просто в сторону. Их можно сделать полностью невидимыми для глаз, если оклеить обоями или покрасить в цвет стены.

Стилизация – это очень важное свойство дверей от данного производителя. ВЫ сможете сами подобрать цвет, размеры и прочие важные детали. Также можно установить скрытые ручки или автоматические доводчики.

Заключение

Таким образом, двери на заказ СПБ в компании имеют большое количество различных вариантов, а если вам не подойдет ничего из каталога, то всегда можно сделать уникальную работу. К выбору двери обязательно нужно подходить очень ответственно, и иногда можно доверить дело даже профессиональному дизайнеру, который знает все тенденции и сможет выбрать идеальный вариант.

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