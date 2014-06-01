Что надо знать дачнику

В нашем народе неистребим дачный синдром, особенно у граждан после 50, когда появляется возможность построить или купить домик на земле, чтобы отдыхать за городом. Однако дачный отдых для наших граждан специфичен, ведь иметь участок земли и не выращивать на нем собственные экологически чистые продукты невозможно.

Потому что свое всегда вкуснее и полезнее того, что продается на рынках и уж тем более в супермаркетах. Дачники всегда стараются выращивать продукцию, используя лишь органические удобрения, чтобы не насыщать организм лишней химией, поэтому им обязательно нужны знания, которых они, как городские жители не получили.

Раньше с этой целью скупались различные книги и справочники, опрашивались знающие люди, всю жизнь работающие на земле, нынче же на помощь всем садоводам и огородникам пришел интернет, где можно найти не только интересные и познавательные статьи, но и самим рассказать о своих наработках и опыте. Можайский садовод – это блог, где садоводы и огородники могут поделиться своими знаниями и почерпнуть что-то новое для себя.

Здесь можно найти лунный календарь, который поможет правильно ухаживать за растениями и высаживать их так, чтобы и они нормально принялись, и расходов с потерей посадочного материала не было. Кстати, о семенном материале, в рубрике с объявлениями можно всегда найти рассаду овощей и саженцы деревьев и кустарников, а также семена различных цветов.

Очень важно, что на сайте имеется юридическая консультация, в частности, здесь можно ознакомиться с новым законом о садоводстве и огородничестве, который уже с нового года вступит в силу. Чтобы не отвечать за незнание законов, рекомендуем внимательно прочитать о новшествах, с которыми дачникам придется столкнуться. Будущие проблемы надо знать уже сейчас, чтобы они не застали врасплох в начале сезона. Ведь дачник – это навсегда.

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