Выбираем трюковый самокат

На сегодняшний трюковые самокаты очень популярны среди современной молодежи. Иметь модный трюковый самокат, а еще и научиться экстремальному виду спорта, называющемуся самокатинг, позволяет удачно выделиться на фоне своих сверстников и улучшить свою физическую форму. Поэтому, когда в семье встает вопрос выбора такой покупки для вашего чада, стоит прежде всего задуматься над безопасностью этого «чудо-агрегата». Стоит учитывать такие факторы как его прочность, надежность, эргономичность, ведь трюковый самокат испытывает колоссальные нагрузки при выполнении даже самых простых трюков.





Трюковый самокат – идеальный друг начинающих райдеров

Первое, на что обязательно нужно обратить внимание – это вес самоката, легкая управляемость и маневренность. При освоении техники катания с элементами выполнения различных трюков, начинающие райдеры учатся держать равновесие и контролировать скорость езды.





Правильный выбор – надежность и качество

Давайте разберемся, чем же трюковый самокат отличается от обычного? Он не имеет складного механизма, жесткость колес должна быть от 84А, что обеспечит ему необходимую скорость и прочность. При покупке имейте ввиду: сварная рама крепче, чем у собранного на механизмах, на наличие и местоположение тормозов, чтобы в нужный момент воспользоваться ими, грипсы должны быть жесткими и надежно зафиксированы.





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