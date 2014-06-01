Критерии выбора туристического рюкзака

Настоящим символом туризма является вместительный рюкзак, который представляет собой едва ли не самую важную деталь снаряжения во время длительного похода. Покупают его, как правило, грамотно и серьёзно, чтобы сделанная покупка вместила максимум вещей и прослужил не один год. Если вы собираетесь купить рюкзак туристический с доставкой на дом, то найти подходящую модель можно в интернет-магазине www.mega-sumka.com. Там вы можете найти широкий ассортимент рюкзаков и сумок разного объёма и в большом ценовом диапазоне.

При покупке, для начала определитесь с оптимальным объёмом рюкзака. Данный параметр (выражается в литрах) зависит от того, сколько продуктов, одежды и снаряжения вы планируете поместить в него. Также учтите длительного и характер предполагаемого путешествия: возможно вы отправляетесь на одно- или двухдневную прогулку, или планируете организовать поход на целую неделю. Оцените примерный вес всех вещей, которыми будет заполнен рюкзак и ответьте на вопрос, сможете ли вы его потом таскать на себе часами.

В целом для однодневного похода вполне подойдёт изделие объёмом 20-50 л, для 2-3 дней – 50-60 л, для 3-5 дней – 60-80 л и т.д. Очень распространены рюкзаки, объём которых составляет от 60 до 80 л, т.к. они подходят практически для любых путешествий продолжительностью два и более дней. Материал изготовления должен быть прочным и износостойким. Чаще всего это нейлон или полиэстер.

Выбирать подходящую модель необходимо с учётом строения своего тела, ведь он должен обеспечить комфортную и удобную транспортировку груза. Убедитесь, что размер рюкзака соответствует длине вашего торса, а лямки и поясной ремень обеспечивают плотную и комфортную посадку. В дальнейшем подогнать рюкзака можно с помощью регулируемой системы подвески, верхних оттяжек, точек регулировки и прочих деталей.

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