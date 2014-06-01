Что представляет собой самогонный аппарат?

Самогонным устройством является аппарат, который позволяет в домашних условиях осуществлять перегонку (дистилляцию) спиртосодержащего сырья в спиртной напиток (самогон). В качестве сырья может использовать спирт-сырец, вино, брага и т.п. Если вы планируете купить https://aquagradus.com/ - самогонные аппараты в Украине, то обратите внимание на интернет-магазин AquaGradus. Там вы можете найти все товары, необходимые для самогоноварения. Цены демократичные, доставка (1-2 дня) возможна по всей Украине.

В конструктивном плане стандартный аппарат состоит из испарителя и конденсатора. Первый является устройством, внутри которого испаряется и отделяется спирт. Второй представляет собой ёмкость, внутри которой спирт, находящийся в парообразном состоянии, конденсируется. Результатом данного процесса становится появление на выходе из аппарата маленьких капель продукта.

Все существующие на сегодняшний день аппараты в зависимости от конструктивных особенностей делятся на дистилляторы и ректификационные колонны. В устройстве первого типа сырьё нагревается до температуры, при которой спирт начинает кипеть, после чего его пары проходят через охлаждённую часть устройства, конденсируются и преобразуются в самогон. Во время такой перегонки очень важно поддерживать необходимую температуру. Если она будет превышена, то сивушные масла (т.н. хвосты) попадают в конечный продукт, который приобретёт мутность и неприятный запах.

Что касается ректификационной колонны, то она является упрощённым аналогом лабораторной установки, используемой для изготовления спирта. В процессе её работы наблюдаются многократные преобразования сырья из состояния пара в жидкость и наоборот. В результате самая лёгкая фракция выводится наружу через узел отбора.

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