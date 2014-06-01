Как получить займ через интернет?

Технологии совершенствуются с каждым днем, и сегодня в интернете вы сможете не только тратить деньги, а и брать взаймы. Получить кредит на карту онлайн украина легко – при этом не придется даже выходить из дома.

Итак, для начала выберите компанию, которая предоставляет подобные услуги. Работают фирмы в различных форматах – деньги можно получить на карту, банковским переводом в отделении или наличными в офисе посредника.

Что нужно для оформления?

Вам потребуется ввести лишь данные паспорта – посредники и залог не нужны. Как правило, на сайте компании имеется онлайн форма, которую следует заполнить. Заявка рассматривается от 15 минут до суток. Конечно, на решение повлияет кредитная история, наличие непогашенных долгов и указанная заработная плата.

Если кредитор одобрит вашу кандидатуру, деньги будут переведены на расчетный счет. Если карты у вас нет, тогда получить наличные можно будет по паспорту, обратившись в отделение.

На что рассчитывать?

Конечно, беря взаймы через интернет, не стоит надеяться на большие суммы. Как правило, речь идет о 10-30 тыс. При этом окончательная сумма определяется для каждого индивидуально.

Стоит отметить, что микрозаймы чаще всего выдаются на короткий период. Таким образом, если потребитель оформляет заявку, например, на 30 тыс. на месяц, а его заработная плата составляет 25 тысяч, вряд ли он получит положительный ответ.

Обратите внимание, крупные банки могут отказать в выдаче микрозайма. Это не повод расстраиваться – обратитесь в частные кредитные организации. Как правило, такие фирмы более лояльно относятся к несовершенной кредитной истории. Кроме того, при оформлении займа в такой организации не требуют предоставлять данные о доходах.

Альтернативные варианты

Микрозаймы и потребительские кредиты, выданные наличными, имеют наиболее высокие процентные ставки. Довольно часто проценты за месяц пользования деньгами достигают половины суммы суды. Эти особенности заставляют искать другие пути решения финансовых затруднений.

Альтернатива – займы в системе Webmoney. Держатели электронных кошельков могут воспользоваться долговым сервисом. Обратите внимание, ссуды предоставляют участники, а не сама система, поэтому процентные ставки и условия выдачи кредитов существенно отличаются. Кстати, это неплохой источник дополнительного заработка для тех, кто имеет свободные средства.

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