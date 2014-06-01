Современники предпочитают дерево

После долгих экспериментов с ламинатом, ковролином, различными видами линолеума, многие все равно возвращаются к традиционной экологичной древесине. Именно этот материал использовался во все времена и зарекомендовал себя, как теплый, прочный и долговечный. Никакое синтетическое покрытие для пола или даже выполненное на древесной основе с использованием клея, не сможет по своим свойствам соперничать с натуральной древесиной. Благодаря ее экологичности, в доме не оседает большое количество пыли, поскольку на дереве не накапливается статическое электричество, зато всегда присутствует приятный древесный аромат. Деревянный пол настолько теплый, что по нему можно ходить босиком даже в холодные периоды года. Этой особенностью он обязан низкой теплоотдаче, которой обладает древесина. Кроме того, качественно сделанный деревянный пол способен прослужить не один десяток лет.

Наряду с традиционным паркетом, наиболее популярным материалом можно назвать массивную доску. Ее можно считать даже некоторой разновидностью паркета, однако выглядит она еще богаче и красивее, поскольку изготавливается из массива дерева. Более всего ценится массивная доска дуба или лиственницы, поскольку эти породы деревьев отличаются не только великолепной устойчивостью к негативным воздействиям, а и особой прочностью. Их даже используют для покрытия полов на веранде, в беседках и патио. Для внутренних помещений вполне можно применять и менее дорогие сосну, клен или ольху. Сосновая доска считается довольно мягкой, а потому очень важно ее после укладки правильно обработать. Как вариант, есть возможность приобрести массивную доску с уже обработанной поверхностью. Такой материал достаточно просто правильно уложить, прибить плинтуса и не забыть про циклевку паркета https://www.parket03.ru/. Аромат сосны или лиственницы сохраняется на протяжении целого ряда лет, обеспечивая в доме здоровую атмосферу.

Интересно то, что массивная доска выглядит абсолютно натурально. На ней даже специально оставляют следы от сучков и небольшие трещинки для того, чтобы передать ту бесконечную привлекательность, которой обладает дерево. Тем не менее, в продажу доска поступает хорошо отшлифованной, полностью готовой к укладке. В конце ее нужно будет покрыть тремя слоями лака, предварительно дав каждому слою хорошо просохнуть. Под доску лучше уложить лаги или фанеру. Это необходимо для того, чтобы вспомогательный материал мог взять на себя нагрузки при изменении температуры и влажности.

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