Нефть марки WTI подешевела: чего ждать России

С 17 октября 2018-го техасская марка нефти WTI потеряла в цене почти 4 %. Она опустилась ниже 70-долларовой отметки впервые с 21 сентября. Стоимость сырья марки Brent тоже спала до $ 78.

Основной предпосылкой к такому развитию событий стала новость о том, что США планируют наращивать запасы нефти. Мы решили разобраться в том, какое влияние это окажет на российскую экономику и котировки отечественных добывающих компаний. Нам поможет Артур Голдомаров — специалист в сфере инвестиций и создатель «ДепозитПрома» (первой российской биржи стартапов - https://depositprom.com/).

Предпосылки к спаду

Помимо естественных причин основным драйвером замедления мировой экономики является противостояние США и Китая. Масла в огонь подлило недавнее заявление Вашингтона о намерении наращивать запасы нефти. Из-за этого ее потребление крупными производителями продолжит снижаться.

Основатель DEPOSITPROM Артур Голдомаров предложил не зацикливаться и рассмотреть сложившуюся ситуацию сквозь призму других факторов:

Кризиса в Венесуэле, повлиявшего на местную промышленность, в том числе нефтяную.

Сокращения добычи в Мексике.

Все это тоже повлекло дефицит. Его масштабы настолько велики, что если бы ОПЕК+ не приняла решение нарастить добычу, в будущем году цена барреля могла достичь $ 100.

Но ситуацию удалось стабилизировать и благодаря действиям Саудовской Аравии. В ходе беседы Goldomarov напомнил, что эта страна способна компенсировать дефицит, вызванный проблемами в Мексике и Венесуэле. Она выступает бенефициаром заявлений о том, что $ 80 за баррель — наиболее комфортная цена для нефтепромышленников. Поэтому будет регулировать объемы поставок, чтобы удерживать ее на таком уровне.

Скачок вверх

Продолжая диалог, Arthur Goldomarov порекомендовал учесть, что в начале ноября США планируют ввести санкции против Ирака, а это повлияет на объемы добычи нефти. Возможно, Вашингтон попытается вывести на рынок собственные резервы. Если их не хватит, цена за баррель не только не упадет, но и начнет расти.

Риски для российского сектора

Создатель «ДепозитПрома» согласен с экспертами из РФ. Он тоже считает, что в ближайшие 3 месяца будет наблюдаться небольшая волатильность стоимости нефти. А дальше возможны колебания в любую сторону.

Также Artur Goldomarov напоминает: проблемы российских нефтяных монополистов связаны не с мировым рынком, а с разбирательствами внутри страны. Например, ФАС пытается ограничить увеличение тарифов «Транснефти», потому что они будут превышать инфляцию, что противоречит законодательству. А нефтедобытчик настаивает на них, так как Минфин требует высоких дивидендов. Но с текущими ставками их не добиться.

Тем, кто планируют инвестировать в российские компании и экономику, которая пока держится только на высокой цене углеводородов, глава DEPOSITPROM порекомендовал постоянно следить за происходящим внутри страны. Так как на мировом рынке ситуация для отечественной нефти вполне благоприятная.

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