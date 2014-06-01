Московская фабрика «Монолит» предлагает

Хотите купить шкаф купе недорого, у надежного, хорошо зарекомендовавшего себя производителя? Обратитесь в компанию, которая занимается изготовлением красивой, удобной, практичной, современной, функциональной, стильной мебели.

Приятные низкие цены на качественный товар. Широкий ассортиментный ряд представленных в каталоге изделий не оставят равнодушным ни одного заинтересованного покупателя.

Для бизнесменов и предпринимателей, а также людей желающих заняться бизнесом в своём регионе у производителя мебели имеется выгодное предложение о сотрудничестве. Посетите сайт интернет-магазина. Ознакомьтесь с информацией.

Заказать изготовление мебели

Мебельная компания «Монолит» предоставляет возможность покупателям приобрести недорого не только готовое изделие, но и сделать заказ на изготовление любой мебели по индивидуальному эскизу, рисунку, фотографии.

На ресурсе https://fabrika-monolit.ru, в разделе «Материалы», клиенты могут выбрать:

Любые материалы, которые будут использоваться при изготовлении их мебели.

Внешний вид изделия – по предложенной цветовой палитре.

Количество полок, вешалок, ящичков, прочего внутреннего наполнения.





Шкаф-купе по размерам заказчика

Приобретая у мебельной фабрики «Монолит», изделия под заказ, к примеру, шкаф купе, клиент может оговорить с мастером не только внешний вид изделия. Выбрать цветовую палитру, но и подобрать самостоятельно внутреннюю отделку. Оснащение будущего мебельного изделия.

Мастера компании изготовят гарнитур в соответствии с размерами места, в которое будет установлен будущий шкаф-купе. Даже если это будет угол квартиры или любое иное малодоступное место.

Ведь это изделие отличается компактностью. Практичностью. Функциональностью. А удобная раздвижная система отлично экономит жилое пространство в малогабаритной квартире.

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