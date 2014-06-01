Выбираем электрические печи для саун

Для быстрого нагрева воздуха в парильных помещениях, например саунах и банях, активно используются специализированные устройства под названием электрокаменки. Помимо этого подобное устройство может с легкостью использоваться в качестве эффективного увлажнителя воздуха. В большинстве случаев, электрокаменки имеют прямоугольную форму и размещаются прямо на полу в помещении парной.
Главным преимуществом такой печки можно со стопроцентной уверенностью назвать ее компактные размеры. Это означает, что ее размещение на территории помещения не вызовет особенных трудностей, а сама печь не займет много места. В момент установки электрокаменки необходимо помнить о том, что расстояние от печи до потолка не должно быть меньше, нежели 1,2 метра. При этом расстояние от каменки до стен должно составлять как минимум 15 сантиметров.
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Еще одним достоинством электрических печей для парных является то, что для их полноценной работы не требуется топливо. Достаточно всего лишь обеспечить наличие источника тока 220В и наслаждаться отдыхом в сауне или бане.
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