Что вы знаете о банкротстве физлиц?

Все более востребованной становится услуга сопровождения банкротства, когда речь идет о физлицах. В ней заинтересован каждый должник, которого называют финансового несостоятельным.

В подобных ситуациях юрист представляет должника в судебной инстанции, а также перед кредиторами. Процедура шире обычной реализации имущества, цель которой – это погашение долга. Обязательно будут рассмотрены последние сделки должника, возможно, он скрыл факт, что владеет определенными объектами. В итоге в некоторых случаях граждан могут даже привлекать к уголовной ответственности.

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Кто может стать банкротом?

Сегодня действуют новые правила, согласно которым должник признается банкротом. Вы можете заявить, что в финансовом плане являетесь несостоятельным, вот только для этого размер долга должен составить 0,5 млн руб. Минимальная просрочка – 3 месяца.

Наилучший вариант для самого должника – это настоять на инициировании процедуры банкротства. Это намного лучше выжидания того момента, когда об этом попросят кредиторы в судебном порядке. В итоге не вырастет задолженность, вы сможете контролировать ход процедуры. Если у вас только-только возникли подозрения в невозможности погасить свои долги, стоит попросить о юридической консультации.

Когда наступит время, чтобы обратиться в суд, необходимо знать все о самой процедуре. Это поможет сэкономить немало времени. Однако не стоит забывать: признание себя банкротом – это обязанность физлица. Если размер задолженности составил полмиллиона рублей, отводится месяц, в течение которого необходимо обратиться в суд.

Что нужно делать?

При своевременных приготовлениях к банкротству юрист сможет провести анализ каждой сделки своего клиента за 1 г. В течение этого срока возможно поступление требования о признании договора недействительным. Любая сделка в пользу кредитора может быть оспорена за 1 месяц до того, как подано заявление.

Для оплаты долгов продается имущество, однако возможен вариант с реструктуризацией.

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