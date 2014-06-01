Что вы знаете об арбитраже?

Нередко между ИП либо юрлицами возникают споры. И стороны настолько бескомпромиссны, что не хотят все уладить мирно. В подобных ситуациях им приходится просить о помощи арбитражный суд.

Подведомственность подобных дел в любом регионе РФ определна статьями 27-33 Арбитражного кодекса. Также существует подсудность, она определена положениями, которыми прописаны в 34-39 статьях АПК РФ. Она бывает исключительная или договорная, также может быть по выбору истца.

Различные арбитражные дела можно передать в иной арбитражный суд. Определенные правила, позволяющие это сделать, прописываются в 39-й статье АПК РФ. Адвокат с большим опытом, который ведет дело на территории столичного региона, помогает с выбором суда. В эту инстанцию можно обратиться с иском, если ваши права были нарушены.

В рамках арбитражных дел представление интересов возможно адвокатом либо же директором компании. Последний не имеет доверенности, его выступление основано на полномочиях, которые были предоставлены Уставом.

Обращаемся в суд

В различных городах Подмосковья при необходимости можно получить консультацию от адвоката с большим опытом. Это поможет найти ответы на многие вопросы, которые связаны с подачей заявления в суд.

Чтобы спор был решен в пользу клиента, важно собрать доказательную базу. В 65-й статье АПК РФ указано: доказывание ложится на плечи того, кто ссылается на различные обстоятельства, которые могут служить подтверждением правоты. Порой попросту невозможно предоставить определенные документы, чтобы подтвердить свои слова.

Обеспечение иска предполагает, что суд выносит определенное постановление. В некоторых случаях речь идет об аресте, в других же запрещается совершать конкретные действия.

Любой спор, который дошел до арбитража, представляет собой сложную проблему. В ее решении поможет лишь комплексный подход. Без специальных знаний разрешить все в свою пользу не удастся. Ведение дел стоит доверить специалисту, который имеет огромный опыт (разбирается в налоговом и земельном праве). Даже не сомневайтесь, в этом случае спор будет разрешен быстро и в вашу пользу.

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